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Bil Gejts upozorio je da bi čovečanstvo već 2027. godine moglo da doživi "mnoga neprijatna iznenađenja" u oblasti sajber bezbednosti zbog brzog razvoja veštačke inteligencije.

Osnivač Majkrosofta smatra da će se upravo u sajber napadima najbrže osetiti negativne posledice sve moćnijih modela veštačke inteligencije.

"Videćemo mnoga neprijatna iznenađenja"

"Oblast u kojoj ćemo sledeće godine videti najdrastičnije promene biće sajber napadi", izjavio je Gejts za CNN.

Objasnio je da već postoji poslovni model u kojem napadači ucenjuju žrtve zahtevajući otkupninu ili izazivaju poremećaje koji mogu da utiču čak i na berze.

"Kada imate zlonamerne ljude, nedostatak ograničenja i najnovije modele veštačke inteligencije, upravo ćemo u sajber prostoru sledeće godine videti mnoga neprijatna iznenađenja", upozorio je Gejts.

Gubitak kontrole nad veštačkom inteligencijom nije najveći problem

Gejts, međutim, ne smatra da je mogućnost da veštačka inteligencija potpuno izmakne ljudskoj kontroli trenutno najhitniji problem sa kojim se čovečanstvo suočava.

Prema njegovom mišljenju, biće potrebno još nekoliko godina pre nego što razvoj veštačke inteligencije dostigne nivo na kojem bi mogao da ima tako veliki uticaj na svet.

(Kurir.rs/CNN)

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