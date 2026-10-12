"novi mandat nekog iz porodice Bolsonaro značio bi katastrofu"

"novi mandat nekog iz porodice Bolsonaro značio bi katastrofu"

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Bivša brazilska ministarka životne sredine Marina Silva izjavila je da će, ukoliko Flavio Bolsonaro postane predsednik, nastojati da dovrši "izopačeni projekat"nekontrolisanog uništavanja prašume, koji je pokrenuo njegov otac, krajnji desničar koji se trenutno nalazi u zatvoru.

Amazonija je zapala u haos tokom predsedničkog mandata Žaira Bolsonara, od 2019 do 2022., kada su brazilske agencije za zaštitu životne sredine i prava starosedelaca bile ozbiljno oslabljene, a počinioci ekoloških zločina delovali nekažnjeno, što je dovelo do naglog porasta krčenja šuma i nasilja, navodi Gardijan.

1/7 Vidi galeriju Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsednika Brazila, Žaira Bolsonara Foto: Isaac Fontana/EFE, Ettore Chiereguini/AP

Uprkos tome, Bolsonarov najstariji sin Flavio važi za favorita koji bi mogao da pobedi aktuelnog predsednika levičarske orijentacije, Luiza Inasija Lulu da Silvu, u drugom krugu predsedničkih izbora 25. oktobra.

Silva, svetski priznata aktivistkinja za zaštitu životne sredine koja je do aprila bila ministarka za tu oblast, ističe da bi novi mandat nekog iz porodice Bolsonaro značio katastrofu za ovaj globalno ključni ekosistem, njegove stanovnike i borbu protiv klimatske krize.

- Nemam sumnje da će ovog puta pokušati da dovrše izopačeni projekat koji su započeli sa Žairom Bolsonarom. Vizija koju imaju za Amazoniju ista je kao i vizija koju imaju za sve ostalo. Njihov stav je da šuma mora da se ukloni radi ekonomskih aktivnosti - rekla je Silva, koja je na tu funkciju imenovana nakon što je Lula pobedio Žaira Bolsonara na izborima 2022. godine.

1/13 Vidi galeriju Flavio Bolsonaro ušao u drugi krug predsedničkih izbora u Brazilu, sin osuđenog predsednika Žaira Bolsonara želi nekadašnju očevu funkciju Foto: ANTONIO LACERDA/EFE, Silvia Izquierdo/AP, Lucas Landau/AP

Ona je upozorila da će Bolsonaro ponovo podsticati nelegalno rudarenje, uzurpaciju zemlje starosedelaca i nasilje nad zajednicama starosedelaca.

Silva strahuje da bi agresivna eksploatacija resursa mogla da bude dodatno intenzivirana planovima američkog predsednika Donalda Trampa za Latinsku Ameriku, čiji je primer preuzimanje kontrole nad ogromnim rezervama nafte u Venecueli nakon svrgavanja Nikolasa Madura.

1/5 Vidi galeriju Bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro mora u zatvor Foto: Andre Borges/EFE, Eraldo Peres/AP

- Brazilom ne može da upravlja politička grupacija koja želi da se pretvori u američki protektorat, kao što je to danas slučaj sa Venecuelom - navela je Silva, koja smatra da bi administracija Flavija Bolsonara bila "pokorna" Vašingtonu.

Ona je ukazala na napore Luline vlade u cilju zaštite životne sredine, dodajući da su se isplatili. Stopa krčenja šuma u Amazoniji opala je za gotovo 50 odsto tokom Lulinog mandata.

1/7 Vidi galeriju Luis Inasio Lula da Silva, predsednik Brazila, ušao u drugi krug izbora u pokušaju osvajanja četvrtog nevezanog predsedničkog mandata Foto: Ettore Chiereguini/AP, Andre Penner/AP

Ove godine je izgubljeno oko 2.600 kvadratnih kilometara šume, u poređenju sa skoro 11.600 kvadratnih kilometara tokom poslednje godine vladavine Žaira Bolsonara. Silva je dodala da su sva ta dostignuća sada ugrožena.

Bivša ministarka, koja se zalaže za očuvanje Amazonije još od osamdesetih godina, obećala je da će nastaviti svoju borbu za taj cilj.