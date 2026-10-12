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Samo nekoliko sati nakon Trampove objave, Kijev je prijavio novi ruski napad na elektranu, zbog kojeg su pojedini delovi grada ostali bez struje.

1/4 Vidi galeriju Posledice ruskog napada na Kijev nakon odlaska Trampovih izaslanika iz ukrajinske prestonice Foto: screenshot X/ZelenskyyUa

- Rusija je dronom tipa "šahId" pogodila elektranu u Kijevu, a u mnogim delovima grada došlo je do nestanka struje - izjavio je Zelenski, navodeći da su potom napadnuti i energetski objekti u Harkovskoj oblasti.

Tramp je na društvenoj mreži Truth Social napisao da energetsko primirje stupa na snagu odmah i poručio zaraćenim stranama da ga ne krše. Međutim, Moskva nije odmah potvrdila da je prihvatila dogovor, a Zelenski je rekao da je Ukrajina spremna da obustavi napade na ruske rafinerije ako Rusija prestane da gađa ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Dogovor sa Putinom zbog cena goriva

Objava o primirju usledila je nakon što je Tramp sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom dogovorio isporuke dizela u pokušaju da ublaži visoke cene goriva u SAD. Prema Trampovim navodima, Rusija bi trebalo da odmah isporuči više od 300.000 tona dizela, zatim dodatnih 500.000 tona u novembru i još veće količine u narednom periodu.

Plan je izazvao oštre kritike u američkom Kongresu. Šest senatora, četiri republikanca i dvoje demokrata, zatražilo je od administracije da odmah odustane od dogovora, upozoravajući da bi kupovina ruskog goriva obezbedila finansijsku podršku Moskvi dok njena vojska nastavlja napade na Ukrajinu.

1/28 Vidi galeriju Trampov govor u Kongresu SAD Foto: WILL OLIVER/EPA, Jessica Koscielniak/POOL Reuters, KENNY HOLSTON / POOL/THE NEW YORK TIMES POOL, Allison Robbert/FR172296 AP, J. Scott Applewhite/AP

Senatori su naveli da administracija nije konsultovala Kongres niti obrazložila odluku u skladu sa zakonskim obavezama. Republikanski senator Tom Tilis upozorio je da bi sprovođenje plana moglo da bude protivzakonito, podsećajući da je američko zakonodavstvo ranije zabranilo uvoz ruskih energenata.

- Sjedinjene Američke Države ne bi trebalo da pružaju Putinu finansijski spas dok Rusija nastavlja da ubija ukrajinske civile. Administracija mora odmah da promeni kurs - naveli su senatori.

Republikanski senatori koji su potpisali saopštenje su Suzan Kolins iz Mejna, Liza Mjurkovski sa Aljaske, Tom Tilis iz Severne Karoline i Džon Kertis iz Jute. Među potpisnicima iz redova demokrata su Džin Šahin iz Nju Hempšira i Ričard Blumental iz Konektikata.

Trampova odluka dolazi u trenutku kada rat u Iranu dodatno podiže svetske cene energenata. Ipak, pojedini stručnjaci smatraju da bi ruske isporuke imale ograničen uticaj na cene na američkim pumpama, dok bi Moskva mogla da ostvari značajnu ekonomsku korist.

1/18 Vidi galeriju Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Tramp zahteva izbor novog predsednika Ukrajine

Istovremeno, Tramp je kritikovao Zelenskog zbog ukrajinskih napada na ruske rafinerije i poručio da je Ukrajini potreban novi predsednik. Zelenski je odgovorio da o izboru lidera odlučuju ukrajinski građani, ali je pristao da razmotri održavanje izbora ukoliko Putin prihvati potpuno primirje u trajanju od 60 dana.

Ukrajina je pod ratnim stanjem od početka rata u februaru 2022. godine, a izbori se u takvim okolnostima ne mogu održati prema važećim ustavnim pravilima. Zelenski je istakao da su za organizovanje glasanja potrebni bezbednosni uslovi i prekid borbi.

Trampova inicijativa za energetsko primirje tako se našla pod znakom pitanja. Dok Vašington pokušava da ograniči rast cena goriva, Kijev traži garancije da će Moskva zaista prestati da napada ukrajinske energetske objekte.

1/3 Vidi galeriju Volodmir Zelenski, Jevhen Hmara i Mihail Drapatij Foto: Facebook Printscreen

Tramp na udaru: Visoke cene goriva posebno pogađaju američke poljoprivredne savezne države

Trampov dogovor sa Moskvom predviđa da bi isporuke ruskog dizela mogle da dostignu tri miliona tona mesečno, prema rečima ruskog potpredsednika vlade Aleksandra Novaka.

Međutim, analitičari sumnjaju da Rusija može da obezbedi najavljene količine i dovode u pitanje njihov uticaj na američko tržište, s obzirom na to da SAD dnevno troše oko 3,6 miliona barela dizela.

Prosečna cena dizela u SAD trenutno iznosi 6,28 dolara po galonu, što je manje od rekordnih 6,53 dolara zabeleženih krajem septembra.

Visoke cene goriva posebno pogađaju američke poljoprivredne savezne države, čiji stanovnici zavise od dizela za rad poljoprivrednih mašina i transport proizvoda.

Točenje goriva Foto: Vasilii Binzari / Panthermedia / Profimedia

Poskupljenje energenata postalo je važno političko pitanje uoči novembarskih izbora za Kongres, na kojima će biti odlučeno da li će republikanci zadržati kontrolu nad oba doma. Ankete pokazuju da većina Amerikanaca ne odobrava Trampovo upravljanje ekonomijom i ratom u Iranu.

Dogovor su kritikovali i kanadski premijer Mark Karnii britanski ministar odbrane Ves Striting, poručujući da bi SAD i ostali saveznici Ukrajine trebalo da pojačaju pritisak na Rusiju kako bi se okončao rat.

Poljoprivrednik u Teksasu Foto: EPA/Larry W. Smith