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petromonarhija u blatu do guše

petromonarhija u blatu do guše

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Putnički terminal na međunarodnom aerodromu "Kralj Halid"u saudijskoj prestonici Rijadu ponovo je pogođen u nedelju, 11. oktobra, samo dan nakon raketnog napada u kojem je poginulo 12 ljudi, a više od 300 je povređeno.

Saudijske vlasti saopštile su da je u najnovijem napadu poginuo jedan državljanin Pakistana, dok je 11 osoba povređeno.

Pobunjenički pokret Huti, koji podržava Iran, preuzeo je odgovornost za oba napada, a aerodrom je u poslednjih pet dana bio meta četiri puta.

Zbog bezbednosne situacije, aerodrom je zatvoren, dok su pojedine avio-kompanije obustavile letove ka Saudijskoj Arabiji, a neke ambasade upozorile svoje građane na rizike putovanja.

Tramp razmatra uključivanje SAD u borbu protiv Huta

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da razmatra mogućnost uključivanja SAD u borbu protiv Huta, što bi moglo dodatno da proširi sukob.

Postoji bojazan da bi pobunjenici, u slučaju američke intervencije, mogli da blokiraju moreuz Bab el Mandeb, ključnu pomorsku rutu na ulazu u Crveno more, čime bi dodatno ugrozili svetsku trgovinu i isporuke nafte.

1/5 Vidi galeriju Huti napali aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu, 12 mrtvih, više od 300 ranjenih Foto: Printscreen

Istovremeno, nastavljeni su i napadi na Jemen. Mediji pod kontrolom Huta prijavili su nove saudijske udare na Sanu, dok je njihovo ministarstvo zdravlja saopštilo da je u jednom napadu poginulo dete, a šest osoba je povređeno.

Rijad i Teheran su u međuvremenu potvrdili da su njihovi šefovi diplomatija razgovarali telefonom, a iranski šef diplomatije Abas Aragči poručio je da je potrebno tražiti političko rešenje.

Analitičari upozoravaju da bi napadi Huta na ključnu saudijsku infrastrukturu mogli da imaju suprotan efekat od željenog i podstaknu Rijad da još odlučnije nastavi vojnu kampanju.

Saudijskoj Arabiji ponestaje presretačkih raketa

Saudijskoj Arabijiponestaje raketa presretača za odbranu od napada jemenskih Huta, objavio je Volstrit džornal, pozivajući se na saudijske zvaničnike.

Zbog sve učestalijih napada pobunjenika koje podržava Iran, Rijad se suočava sa sve većim poteškoćama u zaštiti svoje teritorije, pa premešta baterije protivvazdušne odbrane kako bi prvenstveno zaštitio ključnu energetsku infrastrukturu i kraljevske palate.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Prema navodima lista, saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salmankreće se između strogo čuvanih palata sa skloništima, u pratnji posebno odabranih pripadnika obezbeđenja.

Nestašica presretačkih raketa posebno zabrinjava jer Saudijska Arabija mora da štiti ogromnu teritoriju, dok se napadi Huta nastavljaju.

1/12 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp primio u Beloj kući saudijskog princa prestolonaslednika Mohameda bin Salmana Foto: Anna Rose Layden - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Evan Vucci/AP, Nathan Howard - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia