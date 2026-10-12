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Nemačka policija sprovela je opsežnu akciju usmerenu protiv pripadnika turske kriminalne grupe "Daltons", koji se sumnjiče za iznude, oružane napade i pokušaj ubistva.

Tokom racije u Kelnu uhapšeno je šest muškaraca, dok je u španskoj Marbelji priveden Ali S, za kojeg se sumnja da je bio uključen u trgovinu oružjem i drogom u okviru ove kriminalne mreže.

Prema rezultatima istrage, pripadnici kriminalne grupe mesecima su zastrašivali vlasnike firmi i napadali poslovne objekte i privatne kuće. Sumnja se da su od imućnih turskih i kurdskih preduzetnika pokušavali da iznude milione evra.

Velika policijska akcija sprovedena je u četvrtak, nakon 21 meseca tajne istrage koju su vodili policija i Savezna kriminalistička služba Nemačke. Tokom pretresa nekoliko kafića i stanova u kelnskoj četvrti Milhajm, istražitelji su zaplenili kanabis, kokain, 10.500 evra u gotovini, 2.500 evra falsifikovanih novčanica i 15 pištolja.

Kako prenosi Bild, među zaplenjenim oružjem nalaze se falsifikovani pištolji marke "Glock", za koje se sumnja da su ilegalno proizvedeni u Turskoj, a potom prokrijumčareni u Nemačku.

- Svako ko poseduje takvo vatreno oružje ima ga radi izvršenja krivičnih dela - izjavio je Mihael Eser, šef kriminalističke policije u Kelnu.

Prema navodima medija, pojedini pištolji bili su modifikovani tako da mogu da ispale do 17 metaka u sekundi, čime su praktično dobili karakteristike automatskog oružja. Istražitelji sada pokušavaju da utvrde da li je zaplenjeno oružje korišćeno u ranijim napadima u Kelnu i okolnim mestima.

Posebno uznemirujući detalj istrage jeste navod da je jedan napunjen pištolj bio sakriven u krevetu, ispod jastuka malog deteta, u stanu jednog od osumnjičenih.

Tajni kafić u Kelnu služio za prodaju oružja i droge

Prema pisanju Bilda, Ali S. se sumnjiči da je bio važna karika u mreži za trgovinu oružjem i narkoticima povezanoj sa grupom "Daltons".

Navodno je svoje poslove obavljao iz tajnog kafića u ulici Berliner Štrase, u kelnskoj četvrti Milhajm, gde su on i njegovi saradnici prodavali oružje i drogu. Cena jednog pištolja, prema navodima iz istrage, iznosila je oko 3.000 evra.

Među kupcima su, kako se sumnja, bili i pripadnici motociklističkih bandi.

Iako je u Nemačku pre nekoliko godina ušao koristeći sopstveni pasoš, Ali S. je navodno kasnije koristio falsifikovana dokumenta. Policija ga je, prema pisanju nemačkog lista, zaustavila dok je kod sebe imao pasoš Bosne i Hercegovine.

Zvanično je bio prijavljen u Briselu, u Belgiji, ali se sumnja da je delovao iz Kelna kao predstavnik kriminalne organizacije u saveznoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija.

Ali S. se, prema pisanju Bilda, dovodi u vezu i sa smrtonosnim sukobom između pripadnika dve velike romske porodice, koji se dogodio na ulici u Berlinu pre oko dva meseca. Sumnja se da je tokom tog obračuna ubio dvojicu muškaraca, nakon čega je pobegao u Španiju.

Istražitelji Savezne kriminalističke službe uspeli su da ga lociraju u Marbelji, gde je u četvrtak uhapšen u saradnji sa španskom policijom.

Prema navodima Bilda, neposredno pre hapšenja osumnjičeni je primetio da ga prate, naručio vozilo preko aplikacije Uber i pokušao da pobegne. Ipak, policija ga je nekoliko sati kasnije pronašla i uhapsila.

Ali S. se sada nalazi u pritvoru, a prema pisanju nemačkog lista, očekuje se njegovo izručenje Nemačkoj.