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Šef kineske diplomatije Vang Ji održao je juče u Datongu, u severnoj kineskoj provinciji Šansi, 28. kinesko-francuski strateški dijalog sa Emanuelom Bonom, diplomatskim savetnikom francuskog predsednika.

Vang, koji je ujedno član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i direktor Kancelarije Centralne komisije za spoljne poslove, razgovarao je sa Bonom o produbljivanju strateške saradnje Kine i Francuske. Dvojica zvaničnika postigla su širok konsenzus i pozitivno ocenila napredak ostvaren u okviru mehanizma za konsultacije o trgovini i investicijama između Kine i Francuske. Vang je rekao da je strateški dijalog Kine i Francuske doprineo diplomatiji na najvišem nivou i učvrstio uzajamno političko poverenje. Kina je spremna da sarađuje sa Francuskom na potpunom sprovođenju konsenzusa koji su postigla dva šefa država i da uloži dodatne napore kako bi se obezbedio stabilan i održiv razvoj odnosa Kine i Francuske, kao i Kine i EU, te promovisali mir, stabilnost i razvoj u svetu.

Vang je takođe istakao da je Kina spremna da održava razmenu na visokom nivou sa Francuskom, nastavi da širi i jača saradnju u tradicionalnim oblastima, kao što su vazduhoplovstvo, svemirska industrija i nuklearna energija, i proširi saradnju na nove oblasti, uključujući naprednu proizvodnju, zeleni i niskougljenični razvoj i veštačku inteligenciju. Kina se nada da će Francuska pružiti političku podršku i obezbediti povoljno okruženje kineskim preduzećima koja ulažu i posluju u toj zemlji. Kina i Francuska treba da ojačaju komunikaciju i koordinaciju, zajednički unaprede sprovođenje četiri globalne inicijative koje je predložio kineski predsednik Si Đinping i sarađuju na izgradnji pravednijeg i ravnopravnijeg sistema globalnog upravljanja, rekao je Vang. On je naglasio da se Kina nada da će Francuska poštovati svoju posvećenost politici jedne Kine i očuvati političke temelje kinesko-francuskih odnosa. Bon je rekao da je Francuska spremna da sarađuje sa Kinom na kontinuiranom razvoju sveobuhvatnog strateškog partnerstva koje se zasniva na uzajamnom poštovanju, prijateljstvu, međusobnom poverenju, čvrstini i vitalnosti. Francuska se pridržava politike jedne Kine, dodao je on. Francuska se raduje intenzivnijoj razmeni na visokom nivou, snažnijim međuljudskim i kulturnim vezama, kao i produbljivanju obostrano korisne saradnje sa Kinom u različitim oblastima, kako bi rezultati saradnje doneli više koristi narodima dve zemlje, rekao je Bon. On je istakao da će Francuska nastaviti da obezbeđuje predvidljivo poslovno okruženje za kineska preduzeća.