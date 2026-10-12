Kina i Francuska održale 28. strateški dijalog
Šef kineske diplomatije Vang Ji održao je juče u Datongu, u severnoj kineskoj provinciji Šansi, 28. kinesko-francuski strateški dijalog sa Emanuelom Bonom, diplomatskim savetnikom francuskog predsednika.
Vang, koji je ujedno član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i direktor Kancelarije Centralne komisije za spoljne poslove, razgovarao je sa Bonom o produbljivanju strateške saradnje Kine i Francuske. Dvojica zvaničnika postigla su širok konsenzus i pozitivno ocenila napredak ostvaren u okviru mehanizma za konsultacije o trgovini i investicijama između Kine i Francuske.
Vang je rekao da je strateški dijalog Kine i Francuske doprineo diplomatiji na najvišem nivou i učvrstio uzajamno političko poverenje. Kina je spremna da sarađuje sa Francuskom na potpunom sprovođenju konsenzusa koji su postigla dva šefa država i da uloži dodatne napore kako bi se obezbedio stabilan i održiv razvoj odnosa Kine i Francuske, kao i Kine i EU, te promovisali mir, stabilnost i razvoj u svetu.
Vang je takođe istakao da je Kina spremna da održava razmenu na visokom nivou sa Francuskom, nastavi da širi i jača saradnju u tradicionalnim oblastima, kao što su vazduhoplovstvo, svemirska industrija i nuklearna energija, i proširi saradnju na nove oblasti, uključujući naprednu proizvodnju, zeleni i niskougljenični razvoj i veštačku inteligenciju. Kina se nada da će Francuska pružiti političku podršku i obezbediti povoljno okruženje kineskim preduzećima koja ulažu i posluju u toj zemlji.
Kina i Francuska treba da ojačaju komunikaciju i koordinaciju, zajednički unaprede sprovođenje četiri globalne inicijative koje je predložio kineski predsednik Si Đinping i sarađuju na izgradnji pravednijeg i ravnopravnijeg sistema globalnog upravljanja, rekao je Vang. On je naglasio da se Kina nada da će Francuska poštovati svoju posvećenost politici jedne Kine i očuvati političke temelje kinesko-francuskih odnosa.
Bon je rekao da je Francuska spremna da sarađuje sa Kinom na kontinuiranom razvoju sveobuhvatnog strateškog partnerstva koje se zasniva na uzajamnom poštovanju, prijateljstvu, međusobnom poverenju, čvrstini i vitalnosti. Francuska se pridržava politike jedne Kine, dodao je on.
Francuska se raduje intenzivnijoj razmeni na visokom nivou, snažnijim međuljudskim i kulturnim vezama, kao i produbljivanju obostrano korisne saradnje sa Kinom u različitim oblastima, kako bi rezultati saradnje doneli više koristi narodima dve zemlje, rekao je Bon. On je istakao da će Francuska nastaviti da obezbeđuje predvidljivo poslovno okruženje za kineska preduzeća.
Bon je pozitivno govorio o globalnim inicijativama Kine i rekao da je Francuska spremna da ojača multilateralnu koordinaciju sa Kinom.
Govoreći o odnosima Kine i Evrope, Vang Ji je istakao da su Kina i EU u potpunosti sposobne da dijalogom na odgovarajući način rešavaju ekonomske i trgovinske razlike i vrate bilateralne odnose na put stabilnog i zdravog razvoja. Izrazio je nadu da će Francuska nastaviti da igra konstruktivnu ulogu u unapređenju obostrano korisne saradnje Kine i EU.
Bon je rekao da EU ne želi trgovinski rat sa Kinom niti nastoji da se „odvoji“ od nje, već je spremna da bude pouzdan partner Kini.
Kineska medijska grupa