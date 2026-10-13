Slušaj vest

Regionalna grupa zemalja poznata kao R4, koja okuplja Pakistan, Saudijsku Arabiju, Egipat i Tursku, najoštrije je osudila tekuće napade jemenske militantne grupe Huti na Saudijsku Arabiju u kojima je poginulo i povređeno više stotina ljudi.

U zajedničkom saopštenju, koje je na platformi X sinoć objavilo Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana, navodi se da četiri zemlje "najoštrije osuđuju gnusne napade", čija je meta, između ostalog, bio i Međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu, u napadu na koji je u subotu poginulo 12 osoba, a ranjeno je 309.

Ističe se da napadi Huta, koje podržava Iran, predstavljaju "flagrantno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta" Saudijske Arabije, i da nanose "direktnu pretnju bezbednosti, stabilnosti" civila, a da "opasna eskalacija" nasilja ne može biti opravdana "pod bilo kojim izgovorom".

Grupa je izrazila solidarnost sa Saudijskom Arabijomi punu podršku za legitimne korake samoodbrane te zemlje.