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Regionalna grupa zemalja poznata kao R4, koja okuplja Pakistan, Saudijsku Arabiju, Egipat i Tursku, najoštrije je osudila tekuće napade jemenske militantne grupe Huti na Saudijsku Arabiju u kojima je poginulo i povređeno više stotina ljudi.

U zajedničkom saopštenju, koje je na platformi X sinoć objavilo Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana, navodi se da četiri zemlje "najoštrije osuđuju gnusne napade", čija je meta, između ostalog, bio i Međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu, u napadu na koji je u subotu poginulo 12 osoba, a ranjeno je 309.

Ističe se da napadi Huta, koje podržava Iran, predstavljaju "flagrantno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta" Saudijske Arabije, i da nanose "direktnu pretnju bezbednosti, stabilnosti" civila, a da "opasna eskalacija" nasilja ne može biti opravdana "pod bilo kojim izgovorom".

Grupa je izrazila solidarnost sa Saudijskom Arabijomi punu podršku za legitimne korake samoodbrane te zemlje.

R4 je pozvala Hute "na punu odgovornost", zahtevajući "bezuslovni prekid" napada.

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