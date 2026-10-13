GRUPA R4 OSUDILA NAPADE HUTA NA SAUDIJSKU ARABIJU: Jemenska grupa ne prestaje sa udarima
- R4, koju čine Pakistan, Saudijska Arabija, Egipat i Turska, najoštrije je osudila napade Huta na Saudijsku Arabiju.
- Posebno je izdvojen napad na aerodrom 'Kralj Halid' u Rijadu, u kojem je poginulo 12 ljudi, a ranjeno 309.
- Grupa je poručila da napadi ugrožavaju suverenitet i bezbednost Saudijske Arabije i zatražila bezuslovni prekid nasilja.
Regionalna grupa zemalja poznata kao R4, koja okuplja Pakistan, Saudijsku Arabiju, Egipat i Tursku, najoštrije je osudila tekuće napade jemenske militantne grupe Huti na Saudijsku Arabiju u kojima je poginulo i povređeno više stotina ljudi.
U zajedničkom saopštenju, koje je na platformi X sinoć objavilo Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana, navodi se da četiri zemlje "najoštrije osuđuju gnusne napade", čija je meta, između ostalog, bio i Međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu, u napadu na koji je u subotu poginulo 12 osoba, a ranjeno je 309.
Ističe se da napadi Huta, koje podržava Iran, predstavljaju "flagrantno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta" Saudijske Arabije, i da nanose "direktnu pretnju bezbednosti, stabilnosti" civila, a da "opasna eskalacija" nasilja ne može biti opravdana "pod bilo kojim izgovorom".
Grupa je izrazila solidarnost sa Saudijskom Arabijomi punu podršku za legitimne korake samoodbrane te zemlje.
R4 je pozvala Hute "na punu odgovornost", zahtevajući "bezuslovni prekid" napada.