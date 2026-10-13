ZAPLENJENA DROGA VREDNA 835.000 EVRA! Pali sa čak 400 kilograma hašiša u Tobruku
U blizini Tobruka na istoku Libije zaplenjeno je oko 400 kilograma hašiša vrednog oko šest miliona dinara (835.000 evra) i uhapšeno je nekoliko osumnjičenih, saopštili su danas lokalni zvaničnici.
Libija je postala glavna tranzitna ruta za narkotike jer kriminalne bande koriste previranja i sukobe koji traju od 2011. godine, kada je bivši vladar Moamer Gadafi svrgnut u ustanku koji je podržao NATO, prenosi Rojters.
Službenik za informacije i dokumentaciju libijske Agencije za borbu protiv droga Ahmed al-Mismari izjavio je za Rojters da je policijska operacija izvedena u subotu u jednoj kući u poljoprivrednom području jugoistočno od grada Tobruka.
"Preliminarna istraga je otkrila da je pošiljka prokrijumčarena preko granice sa Egiptom i da je bila namenjena za lokalnu prodaju i distribuciju na libijskom tržištu", rekao je Mismari.
Privedeni, čiji broj nije potvrđen, poreklom su iz Libije i Egipta, a na policijskim fotografijama vidi se velika količina hašiša umotanog u zlatne i crne pakete.
Takođe u subotu, brigada Libijske nacionalne armije zaplenila je više od 1,3 miliona droge u pilulama nakon razmene vatre sa krijumčarima u jugoistočnom gradu Kufra u kojoj su povređena trojica vojnika.