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U blizini Tobruka na istoku Libije zaplenjeno je oko 400 kilograma hašiša vrednog oko šest miliona dinara (835.000 evra) i uhapšeno je nekoliko osumnjičenih, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Libija je postala glavna tranzitna ruta za narkotike jer kriminalne bande koriste previranja i sukobe koji traju od 2011. godine, kada je bivši vladar Moamer Gadafi svrgnut u ustanku koji je podržao NATO, prenosi Rojters.

Službenik za informacije i dokumentaciju libijske Agencije za borbu protiv droga Ahmed al-Mismari izjavio je za Rojters da je policijska operacija izvedena u subotu u jednoj kući u poljoprivrednom području jugoistočno od grada Tobruka.

"Preliminarna istraga je otkrila da je pošiljka prokrijumčarena preko granice sa Egiptom i da je bila namenjena za lokalnu prodaju i distribuciju na libijskom tržištu", rekao je Mismari.

Privedeni, čiji broj nije potvrđen, poreklom su iz Libije i Egipta, a na policijskim fotografijama vidi se velika količina hašiša umotanog u zlatne i crne pakete.