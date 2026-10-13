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Prema svedočenjima očevidaca, muškarac je ranije tog kobnog dana primećen kako se neobično ponaša i pleše. Nešto pre 13:30 sati, viđen je kako sa slušalicama šeta u blizini "Zemlje tigrova" u zoološkom vrtu Jorkšir, nedaleko od Donkastera.

Navodno je uživao posmatrajući tigra, a u jednom trenutku zamolio je posetiteljku da ga fotografiše sa životinjom u pozadini. Na snimku koji je napravio njen partner čuje se kako se smeje i uzbuđeno govori: "Još jednu, još jednu, još jednu", a zatim joj se zahvaljuje.

Međutim, nekoliko minuta kasnije situacija se pretvorila u tragediju.



Pokušala je da ga zaustavi



Između 13:30 i 13:35 sati muškarac je preskočio zaštitnu ogradu visoku oko metar i ušao u prostor u kojem se nalazio petogodišnji sibirski tigar Altaj.

Prema navodima britanskog "Telegrafa", jedna žena, majka koja je tu bila sa decom, očajnički je pokušavala da ga povuče nazad i spreči ga da skoči u prostor sa životinjom, ali ju je on savladao i nastavio dalje.

Svedoci su naveli da je muškarac klečao, širio ruke i obraćao se tigru, dok je životinja delovala zbunjeno. Ubrzo je predator nasrnuo na njega.



Pokušaj spasavanja



Tigar je oborio muškarca i vukao ga po travi, dok su prestravljeni posetioci posmatrali šta se događa. Na snimcima koji kruže internetom navodno se čuje kako muškarac viče "ne, ne", dok pokušava da se odbrani.

Čuvari zoološkog vrta reagovali su koristeći gasne akustične puške, kojima su ispaljivali glasne udare kako bi oterali životinju. Tigar se na kraju povukao u obližnje sklonište.

Policija i hitne službe dobile su prijavu oko 13:35 sati. Na lice mesta stigli su policajci, ambulantna vozila, helikopterska hitna pomoć i lekar. Uprkos pokušajima spasavanja, muškarac je proglašen mrtvim na licu mesta.



Zoološki vrt zatvoren, tigar ostaje živ



Zoološki vrt je evakuisan, a postavljene su i pregrade kako posetioci ne bi mogli da vide mesto tragedije. Identitet muškarca nije odmah objavljen, a istražitelji pokušavaju da utvrde zašto je ušao u prostor sa tigrom.

Uprava zoološkog vrta potvrdila je da je Altaj bezbedan i da neće biti eutanaziran zbog incidenta. Park je ostao zatvoren dok traje istraga, a zaposleni koji su prisustvovali događaju dobili su stručnu podršku.