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Energetika postaje jedno od ključnih pitanja globalne moći, a razgovori Trampa i Putina mogli bi da utiču i na položaj Srbije. Može li naša zemlja da ojača energetsku nezavisnost i iskoristi nove investicije za razvoj?

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su analizirali novi presedan u ratu u Ukrajini bili su Aleksa Grubešić, iz Centra za društvenu stabilnost i prof. dr Veljko Mijušković, ekonomista.

Dogovor Putina i Trampa

1/7 Vidi galeriju Konferencija za medije Trampa i Putina Foto: Drew ANGERER / AFP / Profimedia, Wu Xiaoling / Xinhua News / Profimedia

Putem telefonskog razgovora, javnosti je predstavljen sporazum Donalda Trampa i Vladimira Putina, gde će ruski dizel početi da se isporučuje Americi. Iz Nemačke smo čuli poruku gde su stav Trampa ocenili kao "moralni bankrot", nakon što je pozvao na promenu ukrajinskog predsednika posle postizanja sporazuma sa Rusijom o isporukama dizel goriva.

Mijušković je na početku rekao da nisu svi sa oduševljenjem dočekali ovu promenu, pa je rekao da je ovo kratkovidost Evropske unije koje je smatrala da može da finansira ukrajinsku stranu.

- Sada je ispala prilično naivna jer Amerika ovim podržava rusku ekonomiju. Pokazuje se da su ekonomski ineteresi iznad političkih. Ovo je ozbiljan finansijski impuls za Rusiju, ali i zaštita ekonomskih interesa Amerike. Verujem da će ovo pokazati dodatno besmislenost sukoba Rusije i Ukrajine, kao i to da se što pre nađe način da se on okonča. Sada možemo da kažemo da je Evropa izgubila ozbiljnog partnera, odnosno SAD, i moraće ubrzano da radi na okončanju sukoba - započeo je Mijušković.

Položaj Srbije

Grubešić je analizirao gde se Srbija nalazi tokom ovih promena, pa je pohvalio politiku Aleksandra Vučića jer je dosad narativ bio da sedimo na dve stolice, ali geopolitičkim pomeranjem, vidimo da se te dve stolice spajaju u jednu.

- Ključna reč je diversifikacija i to u svakom smislu. Neko je pametno rekao da se govorilo da Vučić sedi na dve stolice, a te dve sada postaju jedna, naročito dogovorom Rusije i Amerike i cele priče oko sankcija. Trebalo bi da se prvo isporuči 300.000 tona dizela, potom 500.000 tona, a onda čak i milion. To su ogromne količine i to je podsticaj Rusiji. Mi imamo ugovor za gas po kojem je cena višestruko nižda od tržišne cene. Tržišna je oko 850 dolara na 1.000 metara kubnih gasa, a mi imamo za 320. Tako svako domaćinstvo vidi benefite zbog prijateljstva sa Rusijom - rekao je Grubešić, pa se dotakao unutrašnje politike u Srbiji:

03:56 "EVROPA JE ISPALA NAIVNA - AMERIKA POSTIGLA DOGOVOR SA RUSIJOM" Prof. dr Mijušković o svetskom presedanu: Ko će izvući najdeblji kraj? Izvor: Kurir televizija

- Ako se svedem na unutrašnju politiku, onda imate i drugu stranu, koja bi to narušila. Ova kampanja je trenutno najbitnija, pa je važno da sagledamo šta se nudi. Sa jedne strane imamo Aleksandra Vučića koga je njegova lista kandidovala za premijera i tačno znamo kakvu politiku vode, dok sa druge strane nema ime za premijera, a nije jasno kako druga strana vidi saradnju sa Rusijom, ali i Amerikom. Ovim dogovorom Putina i Trampa, imamo prostora da rešimo problematiku NIS-a koju smo imali. Vučićeva politika je jasna, a blokaderska je maglovita, ali govore da će se više vezati za EU, a to bi značilo distanciranje od Rusije.

Gasna elektrana u Nišu planirana je do 2030. godine, pa je prof. dr Mijušković za Kurir izneo značaj ovog projekta.

- To je još jedan od projekata vezan za veću energetsku nezavisnost i sigurnost. Međutim, projekat koji se odvija nevezano od elektrane za razvoj juga je suštinski važan jer govori o ravnomernijem ekonomskog regionalnom razvoju. Razvoj dodatno juga i ostatka zemlje će doprineti da ljudi ostanu tamo. Moramo da obezbedimo opstanak ljudi po delovima Srbije kako bi firme tamo dolazile, a vidimo da su urađeni i da se rade putevi i infrastruktura neophodni za to. To će omogućiti ravnomerno ekonomsko razvijanje zemlje - rekao je Mijušković.

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