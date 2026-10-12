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Spasilačke ekipe nepalske vojske stigle su u ponedeljak do područja koje su prethodnog dana pogodile bujične poplave, dok se pet osoba i dalje vodi kao nestalo.

Vojni helikopteri i vojnici dopremali su hranu i drugu pomoć stanovnicima duž reke Budhi Gandaki, u severnom delu centralnog Nepala, a počela je i evakuacija meštana i turista.

Prema dosadašnjim informacijama, nema prijavljenih smrtnih slučajeva, a vlasti navode da je sistem ranog upozoravanja omogućio većini stanovnika da se skloni na viši teren pre nego što je poplavni talas stigao do naselja.

Poplavu u nedelju izazvalo je klizište u blizini sela Čumčure, koje je privremeno blokiralo tok reke. Kada je prirodna prepreka popustila, voda se velikom snagom izlila nizvodno.

U bujici je oštećeno ili uništeno pet mostova, gradilišta tri hidroelektrane, kao i brojne kuće i poljoprivredna imanja.

Prema podacima nepalske Nacionalne uprave za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje njima, do ponedeljka je u obližnja mesta prebačeno 95 ljudi, među kojima je devet stranih državljana.

Spasilačke ekipe dopremaju hranu, lekove i šatore kamionima do područja dostupnih drumskim putem, dok se za udaljena planinska sela koriste vojni helikopteri. Nije odmah bilo jasno koliko je malih naselja u planinskoj oblasti pogođeno poplavom.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju kuće i pomoćne objekte koje nosi nabujala reka između visokih planina.

Poplava je pogodila oblast sa popularnim planinarskim stazama, a oktobar je jedan od najprometnijih meseci za turizam u tom regionu.

Nepal se još oporavlja od katastrofalnih poplava u avgustu, u blizini granice sa Kinom, u kojima je stradalo više od 1.400 ljudi, dok se hiljade vode kao nestale.