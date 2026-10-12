Slušaj vest

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov podržao je izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da je Ukrajini potreban novi predsednik, tvrdeći da Volodimir Zelenski ne pokazuje političku volju potrebnu za okončanje rata.

Dan ranije, Peskov je optužio Zelenskog da je u stanju histerije, dok Moskva još uvek nije potvrdila Trampovu objavu da su se Rusija i Ukrajina dogovorile o energetskom primirju.

- Tramp je rekao da misli da je došlo vreme za novog predsednika. Zašto? Zato što predsednik Ukrajine mora da donese veoma odgovorne i veoma teške odluke da bi zaustavio ovaj rat - rekao je Peskov ruskoj državnoj agenciji RIA Novosti, prenosi Komersant.

- Ili će Zelenski preuzeti takvu odgovornost, pokazati takvu političku volju, ili neće. Za sada to ne radi - dodao je portparol Kremlja.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

"Zelenski je u histeriji"

Peskov je juče takođe kritikovao ukrajinskog predsednika. U intervjuu sa ruskim novinarom Pavlom Zarubinom, rekao je da Zelenski trenutno nije u stanju da donosi informisane odluke.

- Zelenski, naravno, budući da je u histeriji, trenutno ima poteškoća da donese bilo kakve promišljene odluke - rekao je Peskov, prema Interfaksu.

Tvrdio je da bi, ako bi ukrajinski predsednik bio sposoban da donosi takve odluke, pokazao spremnost za mirovne pregovore sa Moskvom.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Tramp je u subotu predložio da Ukrajina treba da ima novog predsednika, optužujući Zelenskog da je propustio brojne prilike da okonča rat. Zelenski je odgovorio da je Ukrajina spremna da održi izbore ako Rusija pristane na 60-dnevno primirje.