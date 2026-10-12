PESKOV PODRŽAO TRAMPOVU IZJAVU ZA ZELENSKOG: "Predsednik Ukrajine mora da donese teške odluke da zaustavi rat, on za sada ne pokazuje takvu političku volju"
- Peskov je podržao Trampovu ocenu da je Ukrajini potreban novi predsednik i poručio da Zelenski ne pokazuje političku volju za okončanje rata.
- Kremlj tvrdi da Zelenski, kako navode, u histeriji teško donosi promišljene odluke, dok Moskva još nije potvrdila Trampovu objavu o energetskom primirju.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov podržao je izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da je Ukrajini potreban novi predsednik, tvrdeći da Volodimir Zelenski ne pokazuje političku volju potrebnu za okončanje rata.
Dan ranije, Peskov je optužio Zelenskog da je u stanju histerije, dok Moskva još uvek nije potvrdila Trampovu objavu da su se Rusija i Ukrajina dogovorile o energetskom primirju.
- Tramp je rekao da misli da je došlo vreme za novog predsednika. Zašto? Zato što predsednik Ukrajine mora da donese veoma odgovorne i veoma teške odluke da bi zaustavio ovaj rat - rekao je Peskov ruskoj državnoj agenciji RIA Novosti, prenosi Komersant.
- Ili će Zelenski preuzeti takvu odgovornost, pokazati takvu političku volju, ili neće. Za sada to ne radi - dodao je portparol Kremlja.
"Zelenski je u histeriji"
Peskov je juče takođe kritikovao ukrajinskog predsednika. U intervjuu sa ruskim novinarom Pavlom Zarubinom, rekao je da Zelenski trenutno nije u stanju da donosi informisane odluke.
- Zelenski, naravno, budući da je u histeriji, trenutno ima poteškoća da donese bilo kakve promišljene odluke - rekao je Peskov, prema Interfaksu.
Tvrdio je da bi, ako bi ukrajinski predsednik bio sposoban da donosi takve odluke, pokazao spremnost za mirovne pregovore sa Moskvom.
Tramp je u subotu predložio da Ukrajina treba da ima novog predsednika, optužujući Zelenskog da je propustio brojne prilike da okonča rat. Zelenski je odgovorio da je Ukrajina spremna da održi izbore ako Rusija pristane na 60-dnevno primirje.
Izbori trenutno ne mogu biti održani po ukrajinskom zakonu dok je na snazi vanredno stanje.