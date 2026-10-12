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Veliki požar izbio je tokom noći na istorijskoj pijaci Marše Kuvre des Enfan Ruž, a vatrogasci su se borili da spreče širenje plamena na okolne kuće.

Velika turistička atrakcija u Francuskoj izgorela je do temelja nakon što je razorni požar zahvatio najstariju natkrivenu pijacu u Parizu.

Zastrašujuća vatra potpuno je uništila istorijsku pijacu tokom noći, dok su vatrogasci pokušavali da spreče širenje vatre na obližnje kuće.

Potpukovnik Pjer de Buvije iz Pariske vatrogasne brigade izjavio je da je požar već bio u punom jeku kada su ekipe stigle na lice mesta, a visoki plamenovi zahvatili su čitavu unutrašnjost natkrivene pijace.

1/7 Vidi galeriju Izgorela najstarija pijaca u Parizu Foto: YOAN VALAT/EPA

Prema njegovim rečima, vatra je uništila površinu od oko 1.000 kvadratnih metara.

- Pijaca je potpuno uništena. Od natkrivene pijace nije ostalo ništa - rekao je De Buvije, dodajući da se metalna konstrukcija delimično urušila.

Požar je izbio oko tri sata ujutru na pijaci poznatoj kao "Pijaca crvene dece", koja postoji još od 1615. godine. U trenutku izbijanja vatre na pijaci nije bilo nikoga. Vatrogasci su se borili da spreče dalje širenje požara i zaštite susedne kuće i poslovne objekte.

Arijel Vajl, gradonačelnik centralnog dela Pariza, izjavio je da su trgovci na pijaci očajni zbog uništenja svojih radnji.

- Dobra vest je da nema poginulih ni povređenih. Izbegnuto je ono najgore. Nijedna susedna zgrada nije oštećena - rekao je Vajl.

On je pohvalio brzu reakciju vatrogasaca, ističući njihovu efikasnost i napore u gašenju požara. Uzrok razornog požara još nije poznat.

Upravnik pijace rekao je listu "Le Parisien" da mu je poslednji čistač, koji je napustio pijacu u 20 časova prethodne večeri, rekao da je sve bilo u redu. U požaru je oko 20 trgovaca izgubilo izvor prihoda, a neki od njih prodavali su robu na toj lokaciji decenijama.

Jedna od prodavačica, Nomi Vagner, jedva je zadržavala suze dok je govorila o požaru.

- Odrasla sam tamo. Veoma mi je teško da gledam kako 20 ili 30 godina mog života nestaje u dimu - rekla je ona.

Prema njenim rečima, alarmni sistem se nije aktivirao. Za požar je saznala tek kada ju je tetka probudila i obavestila o nesreći.

- Oduvek smo se plašili da bi ovako nešto moglo da se dogodi, jer smo stalno imali osećaj da pijaca nije dovoljno bezbedna - rekla je Vagner.

Pijaca je dobila ime po obližnjem sirotištu, a naziv "Crvena deca" odnosi se na siročad koja su nosila crvenu odeću kao simbol hrišćanskog milosrđa.