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Učenici osnovne škole „Žozef Lakanal“ u francuskom gradu Obanju danas su govorili o potresnom iskustvu evakuacije tokom pucnjave u školi, kada su ih nastavnici, razred po razred, izvodili iz zgrade i predavali roditeljima.

Danas u prepodnevnim časovima, učenik osmog razreda otvorio je vatru u hodnicima škole iz sačmarice prema svedočenjima, ciljajući kalibrom 12 druga ili drugaricu u zavisnosti od verzije događaja, pre nego što je teško ranio direktora škole koji je pokušao da se umeša i nastavnicu.

Učenici, koji su čuli detonacije, potom su upozoreni požarnim alarmom i evakuisali su svoje učionice. "Bilo je oko 9.20, bili smo na času matematike i čuli smo udarce, nastavnica je mislila da su radovi u toku. Ali čuli smo još detonacija i alarm. Kada smo izašli, bio je tamo", priča Maeva, učenica osmog razreda koja poznaje dečaka još od šestog razreda.

"Čuo se zvuk poput petardi, nastala je panika. Videli smo na stepeništu kako puni oružje, bili smo u panici, pobegli smo. Bilo je krvi na prvom spratu, nismo razumeli šta se dešava, uspeli smo da pobegnemo napolje ili na sportski teren".

"Video sam tragove krvi"

Prema izjavama više učenika, tinejdžer je navodno sakrio oružje u futrolu za gitaru kako bi ušao u školu.

"Pucao je na direktora i pogodio ga u butinu ili rame. Zbog toga nisu puštali učenike napolje", priča Pjer. "Ispred njega je bio još jedan dečak kome je rekao: 'Ne želim da pucam u tebe'", nastavlja njegov drug Brajan, koji veruje da je napadač koristio oružje svog oca.

"Bili smo na drugom spratu, čuli smo dva pucnja, udarce o vrata, a zatim požarni alarm", potvrđuje Kenan, takođe učenik osmog razreda.

"Silazimo niz stepenice i vidimo ga kako puca u vazduh. Video sam tragove krvi, direktor je pogođen. Ne znamo u kakvom je stanju".

"Neko je pucao na dvoje nastavnika. Ne poznajem ga, ali to je učenik osmog razreda", potvrđuje Sandra. "Uplašila sam se, ostali smo u učionici sve dok policija nije došla da ga uhvati, pa smo evakuisani".

Više učenika ga opisuje kao depresivnog

Odranije nepoznat policiji, osumnjičeni napadač opisan je kao "depresivan" od strane nekoliko ispitanih učenika. Prema nekim svedočenjima, teško je podneo nedavni raskid veze. Policija ga je uhapsila unutar škole, dok je direktor prevezen u bolnicu.

Ispred ulaza u školu, vozila vatrogasaca, nacionalne i komunalne policije blokirala su prilazne puteve, dok su roditelji čekali da preuzmu svoju decu.

"Neshvatljivo je šta se dogodilo", primećuje Toma čekajući izlazak svoje kćerke. "Bio sam veoma zabrinut. Na sreću, brzo su nam rekli da nijedno dete nije povređeno".