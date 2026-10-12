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Ukrajinski napadi na centre za obradu podataka ruske kompanije Jandeks (Yandex), izvedeni kao odgovor na ruske udare na ukrajinske data centre, doveli su do smanjenja prisustva zlonamernih botova na društvenim mrežama, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Zelenski je to izjavio u video-obraćanju učesnicima Varšavskog bezbednosnog foruma, prenosi Ukrinform.

"Kada smo počeli da odgovaramo na rusku operaciju protiv naših centara za obradu podataka i kada su naši udari pogodili Jandeksove data centre, odjednom je postalo lakše disati na mnogim društvenim mrežama. Mnogi ljudi su primetili da ima manje mržnje, razdora i provokacija, jer je bilo manje botova", izjavio je Zelenski.

On je dodao da je "sasvim jasno odakle su ti botovi dolazili".

"Ako su nestali kada je Jandeks prestao da radi, to još jednom dokazuje da Evropa nije izvor problema i da Evropa ne stvara dodatne poteškoće", naglasio je ukrajinski predsednik.

Zelenski pozvao SAD da iskoriste svoju moć za postizanje mira

U tom kontekstu, Zelenski je istakao važnost toga da građani Sjedinjenih Američkih Država vide "šta se zaista događa".

"Mi želimo mir i spremni smo da sarađujemo sa Sjedinjenim Američkim Državama i svima ostalima kako bismo okončali ovaj rat, kao i rat na Bliskom istoku, koji izaziva toliko globalnih problema, uključujući rast cena", rekao je ukrajinski predsednik.

Naglasio je da je za ostvarivanje tog cilja neophodno zajedničko delovanje svih zainteresovanih strana.

"Amerika je nesumnjivo najmoćnija država na svetu i važno je da svoju snagu iskoristi kako bi svet učinila boljim mestom", zaključio je Zelenski.

Podsetimo, Zelenski je ranije izjavio da je Rusija na objavu američkog predsednika Donalda Trampa o energetskom primirju između Moskve i Kijeva odgovorila novim napadima na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu.