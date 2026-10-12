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Miha­l Kudelka upozorava na mogućnost sabotaža na lokacijama koje snabdevaju Ukrajinu, napada dronovima ili raketama na skladišta oružja, pa čak i ograničene vojne akcije u ekstremnom scenariju.

Ipak, kaže da neposredni upad ruskih snaga nije verovatan jer je ruska vojska i dalje koncentrisana u Ukrajini.

- Rusija bi u narednim mesecima mogla da izvede sve opasnije operacije na teritoriji NATO-a, uključujući sabotaže i napade na skladišta oružja namenjenog Ukrajini - upozorio je u ponedeljak šef češke obaveštajne službe.

Mihal Kudelka, direktor Bezbednosno-informativne službe Češke, rekao je na parlamentarnoj konferenciji o bezbednosti da Moskva, po svemu sudeći, usvaja strategiju "eskalacije radi deeskalacije", što bi moglo da znači preuzimanje većih rizika kako bi izvršila pritisak na zapadne zemlje koje podržavaju Ukrajinu.

Mihal Kudelka Foto: Bezbednosno informativna služba Češke

- To bi moglo da podrazumeva sabotaže na teritoriji neke članice NATO, usmerene na objekat povezan sa pomoći Ukrajini, napad dronom ili raketom na skladište oružja namenjenog Ukrajini ili, u ekstremnom slučaju, čak i ograničenu vojnu akciju protiv neke od susednih članica Alijanse - rekao je Kudelka.

Ipak, naglasio je da najekstremniji scenario, odnosno direktna ruska vojna operacija protiv članice NATO, ne predstavlja neposrednu pretnju.

- Rusija je sve svoje snage koncentrisala u Ukrajini - objasnio je on.

1/10 Vidi galeriju Napad dronom na aerodromu u Lajpcigu Foto: Hendrik Schmidt/DPA, FILIP SINGER/EPA, Sebastian Willnow/DPA

Kudelka je rekao da njegova služba nema konkretne obaveštajne podatke koji ukazuju na neposrednu pretnju direktnim napadom na Češku, ali da pomno prati ruske aktivnosti usmerene protiv te zemlje i njenih saveznica u NATO.

Prema rečima šefa češke obaveštajne službe, ruske hibridne operacije, koje mogu da obuhvate sabotaže, sajbernapade i druge aktivnosti usmerene na izazivanje poremećaja, imaju za cilj da potkopaju jedinstvo NATO-a i oslabe zajednički odgovor Alijanse na rat u Ukrajini.

1/12 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Njegova procena dolazi u trenutku kada raste zabrinutost da bi Rusija mogla da proširi sukob sa zapadnim zemljama izvan Ukrajine, a da pritom ne pokrene sveobuhvatni vojni napad na NATO.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je ranije ovog meseca da Moskva nema planove da napadne bilo koju evropsku zemlju i da želi miran suživot sa susedima.