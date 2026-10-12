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Talas napada na ruskog internet giganta Jandeks (Yandex) izazvao je velike poremećaje širom Rusije poslednjih dana, ozbiljno utičući na svakodnevni život stanovništva.

Jandeks, koji se često naziva "ruskim Guglom", pruža širok spektar digitalnih usluga koje svakodnevno koriste milioni Rusa. Mediji na ruskom jeziku tokom vikenda izveštavali su o velikim prekidima u radu servisa ove kompanije, zbog čega korisnici nisu mogli da pristupe pojedinim internet stranicama i aplikacijama, piše ruski Moskva tajms.

Napadi, za koje Kijev tvrdi da predstavljaju odmazdu za ruske udare na slične objekte u Ukrajini, označavaju novu fazu ukrajinske vazdušne kampanje protiv Rusije.

Ukrajina poslednjih meseci sve intenzivnije pokušava da oslabi rusku ekonomiju napadima na infrastrukturu od ključnog značaja za neke od najvećih ruskih kompanija, ali ovo je prvi put da su centri za obradu podataka postali deo te strategije.

Šta se dogodilo?

Ruska najveća tehnološka kompanija Jandeks saopštila je 9. oktobra da su dva njena centra za obradu podataka pogođena dronovima, jedan u gradu Sasovu, jugoistočno od Moskve, a drugi u Kaluškoj oblasti, jugozapadno od ruske prestonice.

Do kraja vikenda pogođen je i treći objekat, u predgrađu Vladimira, istočno od Moskve.

Na sve tri lokacije prijavljena je ozbiljna materijalna šteta.

U saopštenju objavljenom u petak, Jandeks je naveo da su operacije u objektu u Sasovu "potpuno obustavljene", dok je deo infrastrukture u Kaluškoj oblasti "onesposobljen".

Kompanija je saopštila da je objekat u Vladimiru u nedelju potpuno isključen iz rada.

"Timovi Jandeksa rade danonoćno kako bi obezbedili funkcionisanje naših usluga i pomogli svima koji su pogođeni incidentom. To nam je trenutno glavni prioritet, ali, nažalost, nije lako", saopštila je kompanija nakon prva dva napada.

Posledice napada nisu bile ograničene samo na pogođene centre za obradu podataka.

U Kaluškoj oblasti povređeno je devet osoba, dok je u Vladimirskoj oblasti oko 1.600 potrošača ostalo bez električne energije, saopštili su čelnici tih regiona. Nijedan od njih nije izričito pomenuo objekte Jandeksa.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je 8. oktobra da su napadi odgovor na ruske udare na ukrajinske centre za obradu podataka.

Rusija je prošlog meseca zaista pogodila takve objekte u Kijevskoj oblasti, što je izazvalo privremene prekide interneta u približno 100.000 domaćinstava.

Moskva je tvrdila da su pogođene centre koristile ukrajinske vojne obaveštajne službe.

Šta je Jandeks i zašto je toliko važan za Rusiju?

Da bi se razumelo koliko ovi napadi utiču na svakodnevni život običnih Rusa, dovoljno je zamisliti šta bi se dogodilo kada bi Gugl iznenada prestao da radi.

Korisnici ne bi izgubili samo pristup internet pretraživaču, već i brojnim drugim važnim uslugama, uključujući mape, elektronska plaćanja, elektronsku poštu i digitalne alate za rad.

Poput Gugla, Jandeks je kompanija koja se od osnivanja devedesetih godina prošlog veka proširila na gotovo sve segmente ruskog tehnološkog tržišta.

Međutim, njegova dominacija nad digitalnim uslugama u Rusiji verovatno je još izraženija nego Guglova na zapadnim tržištima.

Dok su aplikacije poput Jandeks mapa i Jandeks Peja očekivane usluge najveće ruske tehnološke kompanije, veoma popularna aplikacija Jandeks Go objedinjuje funkcije platformi poput Ubera i DoorDasha, omogućavajući korisnicima naručivanje taksija i dostavu hrane.

U Rusiji svim tim uslugama upravlja ista kompanija.

Pored toga, Jandeks pruža usluge računarstva u oblaku (cloud computing), odnosno digitalnu infrastrukturu koju koriste neke od najvećih ruskih kompanija.

Prema podacima sa zvaničnog sajta Jandeks Klauda (Yandex Cloud), ova platforma ima više od 64.000 korisnika.

Veliki prekidi u radu aplikacija, problemi sa taksijima i plaćanjem

Kao i kod drugih velikih tehnoloških kompanija, centri za obradu podataka predstavljaju osnovu funkcionisanja gotovo svih Jandeksovih usluga.

Zbog toga su korisnici ubrzo nakon napada počeli da prijavljuju probleme.

Mediji na ruskom jeziku tokom vikenda izveštavali su da su brojne Jandeksove aplikacije privremeno prestale da rade, ali da su neke od njih kasnije ponovo uspostavljene.

Ipak, pojedini servisi su i u ponedeljak imali prekide ili su bili potpuno nedostupni.

Sam Jandeks pozvao je određene korisnike da privremeno pređu na alternativne platforme.

Taksisti su za nezavisni ruski medij Vjorstka, koji radi iz egzila, izjavili da su dobili obaveštenje Jandeksa u kojem im se savetuje da koriste Gugl mape ili aplikaciju Waze dok kompanija ne popravi svoje servere.

Problemi su, prema izveštajima, pogodili i internet stranice drugih kompanija koje koriste Jandeksove usluge računarstva u oblaku.

Među njima su veliki trgovinski lanac Magnit, lanac brze hrane Vkusno i točka i prodavac kućnih aparata M.Video, objavio je list Komersant, pozivajući se na javno dostupne podatke o prekidima rada.

Posledice napada, po svemu sudeći, osetile su se i van Rusije.

Prema pisanju portala The Times of Central Asia, korisnici u Kazahstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu prijavili su poteškoće u pristupu Jandeksovim aplikacijama.

Slični problemi zabeleženi su i u glavnom gradu Jermenije, Jerevanu, gde su korisnici bili primorani da taksi prevoz naručuju preko lokalnog konkurenta.

To je dodatno opteretilo alternativnu platformu zbog naglog povećanja broja korisnika.

Posebno ozbiljan problem za ruske građane predstavljali su prekidi u radu digitalnih finansijskih usluga.

Jandeks je toliko integrisan u svakodnevna plaćanja da je prestanak rada aplikacije za digitalni novčanik Jandeks Pej (Yandex Pay) zahtevao posebno objašnjenje rukovodstva kompanije.

"Sav vaš novac je bezbedan", izjavio je u nedelju Dima Pirogov, direktor Jandeksovog sektora za finansijske tehnologije, u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama kompanije.

"Sam novac se ne čuva u centru za obradu podataka. Tamo se nalaze serveri koji omogućavaju rad naših usluga", objasnio je.

"Još ne možemo da vam damo precizan rok za ponovno uspostavljanje rada, ali obećavamo da nećemo stati dok usluga ne bude obnovljena", dodao je Pirogov.

Kremlj zabrinut zbog napada, popravke bi mogle da traju mesecima

Ruski predsednik Vladimir Putin zasad nije komentarisao napade na Jandeks.

To, međutim, nije neuobičajeno, budući da Putin retko prvi javno saopštava reakciju Kremlja na ovakve događaje.

Ipak, pojavili su se nagoveštaji da ruske vlasti situaciju shvataju ozbiljno.

Ruski ministar digitalnog razvoja Maksut Šadajev izjavio je u ponedeljak pred jednim odborom Državne dume da njegovo ministarstvo sarađuje sa Ministarstvom odbrane na merama zaštite centara za obradu podataka.

Takva izjava ukazuje na zabrinutost ruskih zvaničnika zbog mogućih posledica novih napada.

"Razmere napada, koje smo svi pratili u realnom vremenu, bile su bez presedana", izjavio je Šadajev.

Dodao je da "čitava industrija sada pomaže u rešavanju" problema koje su napadi izazvali.

Jandeks se trenutno suočava sa dva velika izazova: potpunim obnavljanjem svojih digitalnih usluga i popravkom oštećene infrastrukture.

Posledice napada mogle bi da se osećaju još dugo.