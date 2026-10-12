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Federalni agenti izvršili su pretres doma demokratske kongresmenke Ilhan Omar u ponedeljak ujutru u okviru krivične istrage, saopštilo je Ministarstvo pravde, a preneli Asošijeted pres, Foks njuz i Gardijan.

Video-snimak koji je objavio Foks prikazuje osobe koje izgledaju kao pripadnici policijskih snaga u jaknama HSI-ja (Istrage unutrašnje bezbednosti) ispred rezidencije za koju je Foks njuz naveo da pripada Ilhan Omar u Vašingtonu.

"Danas je na području Vašingtona služba Istrage unutrašnje bezbednosti (HSI) sprovela sudski odobren nalog za pretres koji je obezbedilo Ministarstvo pravde. Ova sprovedena akcija deo je tekuće federalne istrage", izjavio je portparol Ministarstva pravde za Gardijan.

Priroda naloga nije bila odmah jasna: Niti kabinet Ilhan Omar, niti Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnje bezbednosti ili Bela kuća nisu odmah odgovorili na zahteve Gardijana za komentar.

Agenti ispituju imigracionu dokumentaciju koju je otac kongresmenke popunio dok je bila dete

Foks njuz je, pozivajući se na neimenovane izvore upoznate sa slučajem, objavio da agenti ispituju imigracionu dokumentaciju koju je otac kongresmenke popunio dok je bila dete.

Predsednik SAD Donald Tramp i njegovi ključni saveznici optužili su Omar za prevaru u vezi sa imigracionom istorijom njene porodice, otvoreno spominjući mogućnost oduzimanja državljanstva i njenog proterivanja iz zemlje.

Kongresmenka je dosledno negirala optužbe, iako ih je Tramp više puta pretvarao u vest dana na nacionalnom nivou kroz neosnovane napade na Omar, koja je zajedno sa kongresmenkom Rašidom Tlaib 2019. godine postala prva muslimanka u Kongresu SAD.

Ali, čak i u okviru predsedničkog mandata poznatog po političkoj i pravnoj odmazdi protiv svojih kritičara, pretres doma Ilhan Omar u Vašingtonu, samo tri nedelje pre ključnih međuizbora, zasigurno će dovesti do novih optužbi da Tramp koristi državni aparat za sopstvene političke ciljeve.

Zvaničnici administracije, kao i sam predsednik, već dugo nagoveštavaju federalnu istragu protiv Omar. "Videćemo šta će se dogoditi", rekao je Tramp na skupu u subotu nakon što je po imenu napao Omar, dodajući da potpredsednik Džej Di Vens "i naši ljudi to veoma ozbiljno razmatraju".

Tvrdnje da je počinila imigracionu prevaru

To je bio samo najnoviji potez u višemesečnim pričama o istrazi protiv Omar.

Tramp ju je u decembru optužio da se "udala za svog brata” i rekao da bi trebalo da bude "izbačena iz naše zemlje", što je aluzija na višegodišnju, ali nepotvrđenu tvrdnju da je Omar pokušala da pomogne svom bivšem suprugu, za koga tvrde da joj je zapravo brat, da dobije imigraciona dokumenta putem lažnog braka.

Nekoliko dana kasnije, njegov "car za granicu" Tom Homan rekao je: "Trenutno izvlačimo dokumentaciju", misleći na Omar, i dodao da će istražitelj za prevare u okviru Istraga unutrašnje bezbednosti (HSI), divizije ICE-a koja se istorijski bavi istražnim radom, ispitati ovaj slučaj.

U martu je Vens rekao desničarskom medijskom voditelju Beniju Džonsonu: "Zaista smatramo da je Ilhan Omar definitivno počinila imigracionu prevaru" i da je nedavno razgovarao sa višim Trampovim savetnikom Stivenom Milerom o tome "šta su pravna rešenja".

Ministar za unutrašnju bezbednost Markvejn Malin rekao je Džonsonu prošlog meseca da je istraga u toku i da će se "nešto dogoditi".

1/5 Vidi galeriju Ilhan Omar, demokratska kongresmenka Foto: AP, X/Printscreen/@IlhanMN



"Znamo da se udala za svog brata kako bi ga dovela u SAD"

"Znamo da se udala za svog brata kako bi ga dovela u Sjedinjene Države", rekao je Malin. "Znamo da on sada živi u Londonu. Smatramo da tu ima još nečega, cela ta porodična migracija, i mogućnost nekih ilegalnih aktivnosti vezanih za njihov dolazak u SAD. Ali svi mi vršimo istragu.”

Ubrzo nakon toga, Homan je izjavio da ne može da "komentariše tekuću krivičnu istragu".

"Pustićemo HSI, odnosno Istrage unutrašnje bezbednosti, da nastave svoju istragu", dodao je.

Demanti kongresmenke i pretnja oduzimanjem državljanstva

Omar godinama negira nepotvrđene glasine koje potiču od Trampa i drugih o njoj i njenoј porodici, uključujući optužbu da je njen bivši suprug, Ahmed Nur Said Elmi, zapravo njen brat i da je brak bio deo pokušaja da mu se obezbedi imigracioni status.

Bračna prevara je teško krivično delo, iako zastareva nakon pet godina. Omar i Elmi su se zvanično razveli 2017. godine, nakon što su se godinama ranije rastali verskim razvodom.

Njujork post je prošlog meseca citirao i neimenovanog "visokog imigracionog zvaničnika" koji je rekao da bi "Trampova administracija mogla da pokrene postupak oduzimanja državljanstva" protiv Omar ukoliko bude dovoljno dokaza da su ona ili njen otac lagali u imigracionim prijavama.

U tekstu se navode optužbe da je Omar bila starija od navedenih 17 godina u trenutku naturalizacije, što bi moglo biti relevantno jer je državljanstvo dobila preko roditelja. Izveštaj je takođe doveo u pitanje podatke o njenom ocu, koji je navodno tvrdio da je prosvetni radnik, iako je u njegovoj čitulji kasnije opisana vojna karijera.

Kao najistaknutija Somalijka-Amerikanka u Sjedinjenim Državama, Omar se godinama suočava sa rasističkim napadima predsednika i njegovih pristalica.

Tramp: "Sve što imaju su kriminal i beda"

Na skupu u subotu, Tramp je o Somaliji rekao: "Sve što imaju su kriminal i beda" i sugerisao da "naš" Ustav SAD ne pripada Omar. Dva dana ranije, napisao je da Minesotu "preuzimaju somalijski imigranti", iako su velika većina Somalijaca-Amerikanaca u toj državi državljani SAD.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

"Somalijcima ne bi trebalo dozvoliti da prođu nekažnjeno za ono što rade", napisao je Tramp, pozivajući pristalice u toj državi da "uzvrate!"

Somalijci-Amerikanci su naročito bili izloženi neprestanim uvredama iz Bele kuće tokom Trampovog drugog mandata. U decembru, predsednik ih je nazvao "smećem" koje "dolazi iz pakla, žali se i ne radi ništa osim što kuka".

"Neka se vrate odakle su došli i neka tamo srede stvari", dodao je.