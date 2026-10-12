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Prema izveštaju Blumberga od 11. oktobra, jedan zvaničnik NATO, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, procenio je da su ukrajinski gubici tokom istog perioda iznosili približno 5.000 vojnika.

Ukoliko su ove procene tačne, to bi značilo da su ruski gubici bili više od deset puta veći od ukrajinskih.

Zvaničnik NATO je velike ruske gubitke delimično pripisao nastavku pešadijskih napada na snažno utvrđene ukrajinske položaje.

Ruski vojnici napreduju kroz područja koja se opisuju kao "zone smrti", gde ukrajinske snage koriste borbene dronove, protivpešadijske mine, artiljeriju i druge odbrambene sisteme.

Uprkos velikim prijavljenim gubicima, ruske snage nastavljaju ofanzivne operacije u pokušaju da zauzmu dodatne delove ukrajinske teritorije.

Ukrajina pojačala napade na rusku infrastrukturu

Blumberg navodi da je Ukrajina istovremeno intenzivirala napade na rusku infrastrukturu, uključujući rafinerije nafte i centre za obradu podataka, dok su ukrajinske kopnene snage povratile kontrolu nad više od 125 kvadratnih kilometara teritorije.

Kremlj nije objavio zvanične podatke o vojnim gubicima, dok procene NATO nisu nezavisno potvrđene.

Prethodno je Generalštab ukrajinske vojske saopštio da su ruske snage tokom septembra pretrpele gubitke od 46.230 vojnika, što predstavlja najveći mesečni broj zabeležen u 2026. godini.