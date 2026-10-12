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Ukrajinski tenk i borbeno vozilo pešadije Bredli tokom napada na ruske položaje na frontu u Ukrajini, uz podršku izviđačkih i borbenih dronova.

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Ukrajinske snage objavile su snimak borbene operacije u kojoj su tenk i američko borbeno vozilo pešadije Bredli (Bradley) napredovali do prve linije fronta i otvorili direktnu vatru na ruske položaje.

U operaciji su učestvovali pripadnici 475. zasebnog jurišnog puka, poznatog i kao jedinica CODE 9.2, a oba oklopna vozila bila su opremljena posebno konstruisanom zaštitom od neprijateljskih dronova.

Prema pisanju ukrajinskog portala Censor.NET, ukrajinski vojnici približili su se ruskim položajima uz podršku sopstvenih bespilotnih letelica, nakon čega su otvorili vatru na protivničke snage.

Tokom napredovanja, tenk i Bredli bili su pod stalnim nadzorom izviđačkih i borbenih dronova, koji su iz vazduha pratili njihovo kretanje i pružali dodatnu zaštitu.

Ukrajinski dron presreo rusku bespilotnu letelicu

Snimak operacije na društvenoj mreži Iks (X) objavio je Anton Geraščenko, koji je naveo da su ukrajinske snage tokom akcije uspele da spreče napad ruskog FPV drona na tenk.

Prema njegovim tvrdnjama, FPV dron jedinice CODE 9.2 presreo je i uništio rusku bespilotnu letelicu koja se približavala oklopnom vozilu sa namerom da ga pogodi.

Oklopna vozila dodatno su iz vazduha štitili i takozvani dronovi "vampiri".

Geraščenko tvrdi da su tokom operacije ostvareni svi ciljevi koje je postavio komandant 475. jurišnog puka, Heroj Ukrajine Oleksandr Nastenko, poznat pod pozivnim znakom "Flint".

Prema navodima portala Censor.NET, posade tenka i borbenog vozila Bredli nakon završetka napada uspešno su se vratile u svoju bazu.