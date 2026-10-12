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Prevrnuti minibus na putu Antalija - Isparta u Turskoj, gde je u saobraćajnoj nesreći povređeno 17 osoba.

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U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas, 12. oktobra, u turskoj provinciji Antalija povređeno je 17 osoba, od kojih je jedna u teškom stanju, nakon što se minibus sa 23 putnika prevrnuo na putu Antalija - Isparta.

Nesreća se dogodila oko 10.30 časova, u blizini raskrsnice Topali, u okrugu Aksu, prenosi turska novinska agencija Demiroren (DHA).

Na mesto nesreće upućene su ekipe hitne pomoći i druge nadležne službe, a povređeni su prevezeni u obližnje bolnice.

Sumnja se da je uzrok nesreće prosuto dizel gorivo

Prema navodima DHA, na kolovozu je navodno bilo prosuto dizel gorivo, zbog čega je put postao klizav.

Sin vozača minibusa izjavio je da je njegov otac pokušao da zadrži kontrolu nad vozilom, ali da je ono proklizalo i prevrnulo se.

Od ukupno 23 osobe koje su se nalazile u minibusu, 17 je zadobilo povrede, dok je stanje jedne osobe ocenjeno kao teško.

Tačan uzrok nesreće tek treba da bude zvanično utvrđen.

Prema najnovijem izveštaju agencije DHA, na mesto nesreće stigli su i guverner Antalije Hulusi Šahin i načelnik okruga Aksu Dževat Čelik.

Guverner je potvrdio da stanje putnika koji je zadobio teške povrede nije kritično.

Šahin je potom vozaču minibusa Husejinu Taščiju pokazao snimak nesreće sa nadzornih kamera i rekao mu: "Izgleda da ste vozili brzo."

Utvrđeno je i da je minibus prevozio putnike iz Čerkezkeja, u provinciji Tekirdag, prema Alanji.

Nakon što su nadležne službe uklonile prevrnuto vozilo, saobraćaj na putu Antalija - Isparta normalizovan je.