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Ruski predsednik Vladimir Putin spreman je da naredi obustavu napada na Ukrajinu na dan održavanja ukrajinskih izbora, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Moskva je istovremeno odbacila predlog ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog o 60-dnevnom primirju koje bi omogućilo organizovanje predsedničkih izbora.

"Predsednik je o tome već govorio, ali sada u njegovo ime mogu sa punom odgovornošću da kažem da će, ukoliko u Kijevu zaista žele da održe izbore, predsednik Ruske Federacije, vrhovni komandant, biti spreman da izda naređenje da se na Ukrajinu ne izvode napadi na dan izbora. Upravo na dan izbora. To je veoma važan dodatak", rekao je Peskov, prenosi ruska državna agencija TASS.

Dimitrij Peskov Vladimir Putin Foto: Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Zelenski traži 60 dana, Kremlj nudi samo jedan

Izjava dolazi nakon što je Zelenski poručio da je Ukrajina spremna da održi predsedničke izbore ukoliko Rusija pristane na potpuni prekid vatre u trajanju od 60 dana.

Ukrajinski predsednik smatra da je takvo primirje neophodno kako bi se omogućilo bezbedno organizovanje glasanja u zemlji koja je već gotovo pet godina izložena ruskoj invaziji.

Kremlj, međutim, odbacuje takav predlog.

"Nama nije potrebno primirje, već trajan mir za mnoge buduće generacije", izjavio je Peskov.

Portparol Kremlja takođe je ustvrdio da Ukrajina zapravo ne želi da održi izbore, već da bi 60-dnevno primirje iskoristila za pregrupisavanje snaga, oporavak i nastavak rata.

Za te tvrdnje nije ponudio dokaze.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Peskov optužio Ukrajinu za napade tokom ruskih izbora

Peskov se osvrnuo i na nedavne izbore za rusku Državnu dumu, tvrdeći da je Moskva nakon njih bila spremna da nastavi mirovne pregovore, ali da su ukrajinski napadi promenili situaciju.

"Šta je uradila Ukrajina? Izvodila je dosad nezabeležene masovne napade na Moskvu. Ukrajina je pokušala da omete te izbore. Bombardovala je biračka mesta. Napadala je i ubila nekoliko članova teritorijalnih izbornih komisija u novim ruskim regionima", rekao je Peskov.

Izrazom "novi ruski regioni" Kremlj označava okupirane ukrajinske teritorije koje je Rusija jednostrano proglasila delom svoje države. Velika većina međunarodne zajednice ne priznaje njihovu aneksiju.

Peskov je ustvrdio da je Putin nakon tih događaja odlučio da ponovo razmotri rokove za nastavak mirovnih pregovora.

Njegove optužbe o ukrajinskim napadima na biračka mesta i članove izbornih komisija nisu nezavisno potvrđene.

Zašto u Ukrajini nema predsedničkih izbora?

Ukrajina nije održala predsedničke izbore koji su, prema redovnom izbornom ciklusu, trebalo da budu organizovani 2024. godine.

Razlog je ratno stanje uvedeno nakon početka ruske invazije u februaru 2022. godine.

Ukrajinsko zakonodavstvo zabranjuje održavanje predsedničkih izbora tokom ratnog stanja.

Zelenski je ostao na funkciji i nakon isteka redovnog petogodišnjeg mandata u maju 2024. godine, u skladu sa pravilima o kontinuitetu predsedničke vlasti.

Osim zakonskih prepreka, organizovanje izbora otežavaju stalni ruski napadi, milioni raseljenih ukrajinskih građana, okupacija dela teritorije i činjenica da se veliki broj birača nalazi u oružanim snagama.

Zelenski je poručio da o njegovom političkom položaju treba da odlučuju ukrajinski birači, ali da izbori moraju biti održani u uslovima koji omogućavaju bezbedno i regularno glasanje.

Današnja izjava Peskova pokazuje da između Kijeva i Moskve i dalje postoje velike razlike u stavovima o uslovima za održavanje izbora.