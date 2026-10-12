ULICA U SEKUNDI NESTALA U PLAMENU! Kamere snimile jeziv trenutak ruskog napada kod Harkova, među poginulima i tinejdžer (VIDEO)
- Ruske snage pogodile su gusto naseljeno predgrađe Harkova, a u napadu su poginule tri osobe i povređeno više od deset ljudi.
- Meta udara bila je i elektrana u Harkovu, dok je Moskva nastavila napade na Harkovsku oblast uprkos Trampovom 'energetskom primirju'.
Ruske snage pogodile su gusto naseljeno područje u predgrađu Harkova, saopštilo je ukrajinsko tužilaštvo. U napadu su poginule tri osobe, dok je više od deset ljudi povređeno. Trenutak eksplozije zabeležile su nadzorne kamere, a Moskva je nastavila napade na Harkovsku oblast i u ponedeljak ujutru.
Rusija je izvela nove napade na Ukrajinu uprkos "energetskom primirju" koje je proglasio američki predsednik Donald Tramp. Među metama napada u nedelju i ponedeljak bila je i Harkovska oblast, gde su ruske snage pogodile elektranu u Harkovu.
Prema oceni ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, to jasno pokazuje da ruski predsednik Vladimir Putin "ne čita Truth Social i da su njegovi dronovi jači od objava američkog predsednika".
Nadzorne kamere snimile trenutak ruskog napada
Ruski projektili pogodili su i gusto izgrađeno stambeno područje u predgrađu Harkova.
Nadzorne kamere zabeležile su trenutak udara u blizini višespratnica i prodavnica prehrambenih proizvoda u mestu Pisočin, nadomak Harkova.
Napad se dogodio u nedelju uveče, saopštilo je Okružno tužilaštvo u Harkovu.
Na snimku se vide automobili parkirani duž ulice, grupa ljudi koja sedi ispred jedne od zgrada, kao i muškarac koji prolazi na električnom trotinetu.
U jednom trenutku odjekuje snažna eksplozija, nakon čega se aktiviraju alarmi na automobilima. Posle udara, ulicu zahvata plamen.
U napadu su poginule tri osobe, šesnaestogodišnji mladić i dve žene, stare 19 i 51 godinu.
Još 19 osoba je povređeno, uključujući jedno dete, saopštilo je harkovsko tužilaštvo na Telegramu.
Agencija Rojters verifikovala je snimak, potvrdivši da raspored zgrada i puta odgovara arhivskim i satelitskim snimcima tog područja.
Novi talas ruskih napada na Harkovsku oblast
Ruske snage izvele su i vazdušni napad na Nemишljanski okrug Harkova, gde su oštećene stambene kuće, saopštilo je lokalno tužilaštvo.
U tom napadu poginula je jedna žena, dok je osam osoba povređeno, uključujući sedmogodišnjeg dečaka.
U ponedeljak rano ujutru Moskva je pokrenula novu seriju napada bespilotnim letelicama.
Ponovo su oštećene porodične kuće, višestambene zgrade i jedan sportski kompleks.
Prema podacima Državne službe Ukrajine za vanredne situacije, u ovom talasu napada povređeno je 19 osoba, među kojima je dvoje dece.
(Kurir.rs/tvn24)