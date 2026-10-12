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Posledice ruskog raketnog napada na stambeno naselje Pisočin kod Harkova u Ukrajini, u kojem su poginule tri osobe, a 19 je povređeno.

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Ruske snage pogodile su gusto naseljeno područje u predgrađu Harkova, saopštilo je ukrajinsko tužilaštvo. U napadu su poginule tri osobe, dok je više od deset ljudi povređeno. Trenutak eksplozije zabeležile su nadzorne kamere, a Moskva je nastavila napade na Harkovsku oblast i u ponedeljak ujutru.

Rusija je izvela nove napade na Ukrajinu uprkos "energetskom primirju" koje je proglasio američki predsednik Donald Tramp. Među metama napada u nedelju i ponedeljak bila je i Harkovska oblast, gde su ruske snage pogodile elektranu u Harkovu.

Prema oceni ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, to jasno pokazuje da ruski predsednik Vladimir Putin "ne čita Truth Social i da su njegovi dronovi jači od objava američkog predsednika".

Nadzorne kamere snimile trenutak ruskog napada

Ruski projektili pogodili su i gusto izgrađeno stambeno područje u predgrađu Harkova.

Nadzorne kamere zabeležile su trenutak udara u blizini višespratnica i prodavnica prehrambenih proizvoda u mestu Pisočin, nadomak Harkova.

Napad se dogodio u nedelju uveče, saopštilo je Okružno tužilaštvo u Harkovu.

Na snimku se vide automobili parkirani duž ulice, grupa ljudi koja sedi ispred jedne od zgrada, kao i muškarac koji prolazi na električnom trotinetu.

U jednom trenutku odjekuje snažna eksplozija, nakon čega se aktiviraju alarmi na automobilima. Posle udara, ulicu zahvata plamen.

U napadu su poginule tri osobe, šesnaestogodišnji mladić i dve žene, stare 19 i 51 godinu.

Još 19 osoba je povređeno, uključujući jedno dete, saopštilo je harkovsko tužilaštvo na Telegramu.

Agencija Rojters verifikovala je snimak, potvrdivši da raspored zgrada i puta odgovara arhivskim i satelitskim snimcima tog područja.

Novi talas ruskih napada na Harkovsku oblast

Ruske snage izvele su i vazdušni napad na Nemишljanski okrug Harkova, gde su oštećene stambene kuće, saopštilo je lokalno tužilaštvo.

U tom napadu poginula je jedna žena, dok je osam osoba povređeno, uključujući sedmogodišnjeg dečaka.

U ponedeljak rano ujutru Moskva je pokrenula novu seriju napada bespilotnim letelicama.

Ponovo su oštećene porodične kuće, višestambene zgrade i jedan sportski kompleks.