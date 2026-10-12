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Napad na aerodrom u Rijadu

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Vlasti Saudijske Arabije produžile su zatvaranje međunarodnog aerodroma u Rijadu do subote, dok su avio-kompanije otkazale brojne letove nakon nastavka napada jemenskih Huta, koje podržava Iran, zbog čega je vazdušni saobraćaj iznad saudijske prestonice gotovo potpuno obustavljen.

Operacije na međunarodnom aerodromu "Kralj Halid", drugom najprometnijem aerodromu u Saudijskoj Arabiji posle Džede, obustavljene su kako bi se "omogućio završetak procedura za obezbeđivanje sigurnosti i operativne spremnosti aerodromskih objekata", saopštila je saudijska uprava civilnog vazduhoplovstva.

Prema obaveštenju za vazduhoplovne misije (NOTAM), koje je izdato kasnije tokom dana, aerodrom će ostati zatvoren do 17. oktobra u 21 čas po Griniču, odnosno do ponoći po lokalnom vremenu u Saudijskoj Arabiji.

Aerodrom je zatvoren nakon napada u subotu, u kojem je poginulo 13 osoba, a više od 300 je povređeno. Bio je to najsmrtonosniji napad u Saudijskoj Arabiji u poslednjih više od deset godina.

U novom napadu u nedelju poginula je još jedna osoba, dok je gotovo desetak ljudi povređeno.

Napadi izazvali ozbiljne poremećaje u vazdušnom saobraćaju

Napadi predstavljaju jedan od najvećih poremećaja u saudijskom vazdušnom saobraćaju poslednjih godina, dodatno opterećujući avio-industriju koja se već suočava sa posledicama sukoba širom Bliskog istoka i rastom cena avionskog goriva, što smanjuje profitabilnost kompanija.

Istovremeno, ovi događaji izazvali su zabrinutost zbog sve veće opasnosti da civilno vazduhoplovstvo postane meta oružanih sukoba.

"Ovakav nivo kontinuiranih i intenzivnih napada na civilno vazduhoplovstvo je bez presedana", izjavio je Mark Zi, osnivač organizacije OPSGROUP, koja svojim članovima pruža savete o bezbednosti vazdušnog saobraćaja.

"Mislim da ovo zahteva da ponovo razmotrimo način na koji procenjujemo trenutne rizike i da postupamo veoma oprezno", dodao je.

Podaci servisa za praćenje letova Flightradar24 pokazali su da su avioni u ponedeljak izbegavali Rijad, iako su letelice nastavile da prelaze preko saudijskog vazdušnog prostora i sleću na veliki međunarodni aerodrom u Džedi, na zapadnoj obali zemlje.

Prema podacima kompanije za analizu vazdušnog saobraćaja Cirium, procenat otkazanih letova na svim aerodromima u Saudijskoj Arabiji dostigao je 46,4 odsto.

Evropske i azijske avio-kompanije obustavljaju letove

Kriza je primorala avio-kompanije širom Evrope i Azije da suspenduju svoje letove, dok je američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) u nedelju savetovala američkim prevoznicima da budu posebno oprezni prilikom letova ka Saudijskoj Arabiji ili preko njene teritorije.

Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA) proširila je u petak upozorenje koje se odnosi na saudijski vazdušni prostor, navodeći opasnost od raketnih napada i napada dronovima.

"Uticaj prevazilazi Saudijsku Arabiju i oseća se u širem regionu, kao i u njenim globalnim vazdušnim vezama", izjavio je vazduhoplovni analitičar Džon Strikland.

Organizacija OPSGROUP savetovala je avio-kompanijama da u potpunosti izbegavaju južni vazdušni koridor preko Bliskog istoka i da za letove između Evrope i Azije koriste rutu preko centralne Azije.

Prema rečima Marka Zija, takva promena značajno produžava pojedine letove i "zatvara mogućnosti za dolazak u Dubai i Abu Dabi za većinu zapadnih avio-prevoznika".

Lufthansa grupa otkazala je sve letove za Rijad do 16. oktobra, dok je Er Frans-KLM produžio obustavu letova ka Rijadu i iz njega do kraja meseca.

Avio-kompanija Etihad ervejz iz Abu Dabija takođe je produžila otkazivanje letova.

Američka kompanija Delta erlajns saopštila je da odlaže planirano pokretanje linije između Atlante i Rijada, koje je prvobitno bilo zakazano za 23. oktobar, sve do marta 2027. godine.

Kriza ugrožava saudijsku ekonomiju i velike međunarodne događaje

Eskalacija sukoba sa Hutima izazvala je zabrinutost i zbog širih ekonomskih posledica po Saudijsku Arabiju.

Prema projekcijama, očekuje se da će realni bruto domaći proizvod Saudijske Arabije ove godine zabeležiti pad od 3,6 odsto, usled kombinacije različitih faktora, uključujući smanjenu aktivnost u naftnom sektoru.

Napadi su dodatno ugrozili održavanje velikih međunarodnih događaja zakazanih za ovaj mesec u Rijadu.

Među njima su vodeća saudijska investiciona konferencija i Svetski energetski kongres (WPC Energy Congress), sa čijeg programa je već uklonjeno nekoliko visokih rukovodilaca velikih naftnih kompanija.