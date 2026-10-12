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Član rukovodstva omladinske organizacije nemačke desničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) Luka Moris Štrauf podneo je ostavku nakon što je na društvenim mrežama objavio mapu takozvane Velike Nemačke, na kojoj su delovi brojnih evropskih država prikazani kao nemačka teritorija. Njegova objava izazvala je oštre reakcije, posebno u Francuskoj.

Štrauf, koji se na internetu predstavlja i pod imenom Helmut, objavio je mapu 3. oktobra, na Dan nemačkog jedinstva, kada Nemačka obeležava ponovno ujedinjenje Istočne i Zapadne Nemačke 1990. godine.

"Nemačko jedinstvo znači Nemačku koja ujedinjuje ceo nemački narod u jednoj državi. Danas obeležavamo jednu etapu pobede na putu ka tome", napisao je uz mapu, prenose nemački mediji.

Na mapi prikazani i delovi Francuske, Poljske i drugih država

Mapa prikazuje Nemačku znatno veću nego što je danas. U njen sastav uključene su cela Austrija i Luksemburg, kao i delovi Francuske, Belgije, Holandije, Danske, Poljske, Švajcarske, Italije, Mađarske, Slovačke i Rumunije.

Posebno burne reakcije u Francuskoj izazvalo je to što su Alzas i deo departmana Mozel na mapi takođe prikazani kao nemačka teritorija. Reč je o područjima koja su u prošlosti bila predmet teritorijalnih sporova između Francuske i Nemačke.

Štrauf je ubrzo obrisao objavu sa društvene mreže Iks (X), ali su snimci mape nastavili da se šire internetom. O slučaju su izveštavali mediji u više evropskih država.

Oštre reakcije francuskih političara

Francuski poslanik Teo Bernar iz desničarskog Nacionalnog okupljanja poručio je da su Alzas i Mozel francuski i da će to ostati.

Reagovala je i Klemans Gete iz levičarske Nepokorene Francuske, koja je ideju Velike Nemačke povezala sa politikom Adolfa Hitlera i izrazila zabrinutost zbog jačanja AfD-a.

O slučaju su izveštavali mediji u Francuskoj, Nemačkoj i drugim evropskim državama.

Nemački javni radio Dojčlandfunk navodi da je objava izazvala zabrinutost i u Luksemburgu i Švajcarskoj.

Od objave se ogradila i njegova stranka

Od Štraufove objave distanciralo se i rukovodstvo organizacije Generacija Nemačka (Generation Deutschland), omladinskog krila AfD-a.

Portparol Vendelin Fesl izjavio je za nemački list taz da objava ne odgovara stavovima organizacije o istoriji niti njenom shvatanju realne politike.

"Patriotizmu nisu potrebne fantazije o istorijskim mapama", poručio je.

Štrauf je za taz tvrdio da nije pozivao na pripajanje teritorija drugih država, već da je želeo da podseti na zajedničku istoriju Nemačke i Austrije.

Organizacija Generacija Nemačka saopštila je 10. oktobra da se Štrauf povukao iz saveznog rukovodstva iz ličnih razloga.

Njegova ostavka usledila je nekoliko dana nakon objavljivanja kontroverzne mape i reakcija koje je izazvala.

Zašto je ova mapa posebno problematična?

Ideja Velike Nemačke ima dugu i osetljivu istoriju. U 19. veku bila je povezana sa raspravama o ujedinjenju nemačkih zemalja, uključujući pitanje da li bi u zajedničku državu trebalo uključiti i Austriju.

Nacistička Nemačka kasnije je tu ideju iskoristila za opravdavanje teritorijalnog širenja. Adolf Hitler je 1938. godine pripojio Austriju Nemačkoj, nakon čega su usledili novi teritorijalni zahtevi i osvajanja.

Alzas i deo današnjeg departmana Mozel bili su pod nemačkom vlašću od 1871. godine do završetka Prvog svetskog rata, a tokom Drugog svetskog rata ponovo su bili pod nacističkom kontrolom. Nakon rata ostali su deo Francuske.