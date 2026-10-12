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Ministri spoljnih poslova Evropske unije u ponedeljak su formalno usvojili najveće proširenje liste sankcija protiv Rusije do sada, obuhvativši gotovo 1.600 pojedinaca i kompanija povezanih sa ruskim vojnoindustrijskim kompleksom.

Nove mere, o kojima su se ambasadori država članica EU preliminarno dogovorili prošle nedelje, predviđaju dodavanje 826 ruskih kompanija i 743 rukovodioca na listu sankcionisanih.

"Više od polovine novih sankcija odnosi se na proizvodni lanac balističkih raketa koje Rusija svakodnevno koristi za ubijanje ukrajinskih civila", izjavila je visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

Na udaru ključne kompanije ruske vojne industrije

Prema navodima Evropske unije, sankcionisane kompanije isporučuju komponente za ruske rakete, dronove i avione, uključujući eksplozive, municiju, poluprovodnike i računare.

Brisel je saopštio da ove kompanije predstavljaju "jezgro" ruske vojne industrije, zapošljavaju više od 250.000 ljudi i ostvaruju godišnji promet od najmanje 20 milijardi evra, odnosno približno 22,3 milijarde dolara.

Evropska unija uvela je sankcije i protiv 74 poslanika ruske Državne dume, kao i tri člana Centralne izborne komisije Rusije, zbog njihove umešanosti u organizovanje parlamentarnih izbora na okupiranim ukrajinskim teritorijama.

Odvojeno od toga, sankcionisane su tri osobe i četiri pravna subjekta iz Severne Koreje zbog sve intenzivnije vojne i ekonomske saradnje Pjongjanga sa Moskvom.

Osobama i kompanijama koje su stavljene na listu sankcija biće zamrznuta imovina u Evropskoj uniji, dok je građanima i kompanijama iz EU zabranjeno da im stavljaju finansijska sredstva na raspolaganje.

Sankcionisanim pojedincima takođe je zabranjen ulazak na teritoriju svih 27 država članica Evropske unije.