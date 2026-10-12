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Hakeri su tokom noći podigli temperaturu frižidera i zamrzivača u stotinama supermarketa širom Francuske na čak 50 stepeni Celzijusa, što je izazvalo požare i kvarenje velikih količina hrane.

Parisko tužilaštvo saopštilo je u ponedeljak da je pokrenuta istraga o "sajber napadu velikih razmera koji je pogodio povezane rashladne uređaje u nekoliko velikih trgovinskih lanaca širom Francuske", izazvavši uništavanje prehrambenih proizvoda i požare.

Francuski premijer Sebastijen Lekorni naložio je Nacionalnoj agenciji za sajber bezbednost (ANSSI) da istraži incident, izjavio je izvor iz njegovog kabineta.

Francuska sarađuje sa evropskim partnerima jer postoji mogućnost da su napadom pogođene i druge države, naveo je isti izvor, dodajući da vlasti proveravaju da li su ugrožene i druge francuske kompanije.

Feliks Eme, viši analitičar sajber pretnji u kompaniji Sekoia Threat Detection and Research, izjavio je da su napadom pogođene i Španija, Portugal, Poljska, Nemačka i Belgija.

Temperatura frižidera dostigla 50 stepeni, hrana završila u smeću

Francuski trgovinski gigant Karfur (Carrefour) saopštio je da je pogođeno 80 njegovih supermarketa, dok je Monopri (Monoprix), koji ima oko 490 prodavnica u Francuskoj, naveo da je napad uticao na pet odsto njegovih objekata.

Kompanija Les Mousquetaires, vlasnik trgovinskog lanca Intermarše (Intermarché), saopštila je da su frižideri u približno 150 njenih prodavnica tokom noći bili zagrejani na 50 stepeni Celzijusa i da su na toj temperaturi ostali šest sati.

Portparol kompanije izjavio je da je sva pogođena hrana bačena kako bi se otklonili zdravstveni rizici.

Stanovnik Pariza Gert de Klerk prisustvovao je prizoru u jednom Intermaršeovom supermarketu u centru francuske prestonice, gde su zaposleni iznosili puna kolica odmrznute hrane i bacali je u veliki kontejner za smeće.

Na ulici se mogao videti otopljeni sladoled koji je curio iz oštećenih pakovanja.

Generalni direktor trgovinske grupe Cooperative U Dominik Šelše saopštio je da je i njegova kompanija bila meta napada.

"Napad na opremu koja je neophodna za očuvanje svežih proizvoda i snabdevanje francuskog stanovništva hranom izuzetno je ozbiljan i predstavlja događaj bez presedana", napisao je na društvenoj mreži Iks (X).

Trgovinski lanci E.Leclerc i Auchan nisu odgovorili na zahteve za komentar.

Za sada ne postoji procena ukupne štete za čitavu trgovinsku industriju, ali je izvršni direktor Intermaršea Tijeri Kotijar izjavio za televiziju BFM da će ovaj "napad bez presedana" izazvati gubitke od "desetina miliona evra širom zemlje za samo jedan dan".

Kristel Delberž, generalna direktorka evropskog trgovinskog udruženja EuroCommerce, ocenila je da incident pokazuje koliko je važno obezbediti otpornost celokupnog lanca snabdevanja.

Kako su hakeri preuzeli kontrolu nad frižiderima?

Rashladni sistemi u supermarketima obično funkcionišu preko centralnih kontrolnih panela koji upravljaju svim frižiderima i zamrzivačima u prodavnici.

Tim sistemima moguće je pristupiti preko interneta, što kompanijama za održavanje omogućava da daljinski podešavaju njihov rad.

Međutim, upravo takva povezanost može predstavljati bezbednosni rizik ukoliko sistemi nisu odgovarajuće zaštićeni.

Izvor blizak premijeru Lekorniju naveo je da je francuska agencija ANSSI identifikovala bezbednosni propust u softveru danske kompanije Danfoss.

Danfoss je saopštio da je "upoznat sa incidentima u Francuskoj koji su pogodili ograničen broj sistema za upravljanje rashladnim uređajima".

Kompanija je navela da su pogođeni uređaji koristili zastareli firmver, odnosno sistemski softver.

"Pogođeni uređaji koristili su zastareli firmver", saopštio je Danfoss, dodajući da kompanija već duže vreme savetuje korisnicima da redovno ažuriraju podržane sisteme i da stariju opremu zamene savremenijim rešenjima.

Kompanija za sajber bezbednost Claroty objavila je 9. avgusta, preko svog istraživačkog tima Team82, analizu ranjivosti kontrolera Danfoss AK-SM 800A.

Prema tom izveštaju, bezbednosna ažuriranja koja je objavio Danfoss otklonila su propuste koji su napadačima mogli da omoguće zaobilaženje mehanizama za proveru identiteta i izvršavanje programskog koda na kompromitovanim uređajima.

Napadi podsećaju na incidente zabeležene krajem avgusta u približno desetak prodavnica namenjenih američkom vojnom osoblju, gde su problemi sa rashladnim uređajima takođe doveli do uništavanja hrane.

Francusko udruženje trgovaca Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) pozvalo je Danfoss da pruži "potpunu transparentnost" u vezi sa incidentom.

Udruženje je saopštilo da supermarketi nastoje da zaštite potrošače i što pre uspostave normalan rad, dodajući da su pojedine pogođene prodavnice već ponovo počele da rade.

Sajber incident i u Holandiji, veliki trgovinski lanac obustavio deo usluga

Istovremeno, holandska trgovinska kompanija Ahold Delhaize, koja upravlja najvećim lancem supermarketa u Holandiji, Albert Heijn, i ima značajno poslovanje u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštila je da se suočava sa "bezbednosnim problemom" na svojoj mreži.

Kompanija je iz predostrožnosti isključila nekoliko sistema.

U obaveštenju na mobilnoj aplikaciji trgovinskog lanca navedeno je da dostava namirnica trenutno nije moguća zbog "sajberbezbednosnog incidenta".

Internet porudžbine čine približno deset odsto prodaje lanca Albert Heijn.

Fizičke prodavnice ostale su otvorene, dok je holandska novinska agencija ANP objavila da su konkurentski trgovinski lanci zabeležili nagli porast narudžbina za dostavu.

Iz kompanije Ahold Delhaize saopštili su da nema razloga da se pretpostavi povezanost između incidenata u Francuskoj i problema koji su pogodili njihove supermarkete.

Ahold je četvrti najveći trgovac prehrambenim proizvodima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Na internet stranicama njegovih američkih lanaca Stop & Shop, Giant, Hannaford i Food Lion pojavila su se obaveštenja da su sajtovi "privremeno nedostupni".

Za sada nije poznato da li su pogođeni i drugi segmenti poslovanja kompanije.