Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Izraelski ministar finansija Bezalel Smotrič izjavio je pre nekoliko dana na konferenciji Nacionalnog konzervativizma (NatCon) u Jerusalimu da "Gazu treba izbrisati", izričito naglašavajući da pritom ne misli na genocid. Stanovnike Pojasa Gaze opisao je kao naciste koji su, prema njegovim rečima, generacijama odgajani u mržnji prema Izraelu.

Smotrič, lider krajnje desničarske stranke Religijski cionizam i jedan od ključnih koalicionih partnera premijera Benjamina Netanjahua, govorio je na političkoj konferenciji održanoj prošle nedelje u Jerusalimu.

Na skupu su učestvovali desničarski i krajnje desničarski političari i aktivisti iz Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i Evrope.

"Moramo da izbrišemo Gazu"

Smotrič se tokom obraćanja osvrnuo na ranije kritike svojih izjava i objasnio šta, prema njegovom tumačenju, znači kada govori o "brisanju" palestinskih teritorija.

Rekao je da su neki njegove reči protumačili kao poziv na ubijanje žena i dece.

"Kontekst je bio veoma jasan: da, moramo da izbrišemo Gazu, na primer. Ne da počinimo genocid, ne daj Bože, ne to, već da izbrišemo Gazu", izjavio je.

Potom je objasnio da pod Gazom ne podrazumeva samo Hamas.

"Gaza kao teroristički entitet, sa 1,8 miliona nacista koji su generacijama odgajani u mržnji prema Izraelu i sposobni da kolju, siluju, pale, ubijaju bebe, žene, starce i decu, ne bi trebalo da postoji", rekao je Smotrič.

Isto je poručio i za palestinski grad Huvaru

Smotrič je zatim dodao da "isto važi i za Huvaru", palestinski grad na okupiranoj Zapadnoj obali.

Upravo je zbog izjava o Huvari izazvao veliku međunarodnu osudu još 2023. godine, kada je nakon palestinskog napada na Izraelce poručio da taj grad treba "izbrisati".

Kasnije je tvrdio da nije mislio na ubijanje stanovnika, već na delovanje izraelske države protiv grada.

I tokom najnovijeg obraćanja pokušao je da napravi razliku između "brisanja" teritorijalne ili političke celine i ubijanja civilnog stanovništva.

Smotrič se poslednjih meseci više puta zalagao za potpuno izraelsko preuzimanje Gaze, uspostavljanje vojne uprave i obnovu jevrejskih naselja.

U avgustu je poručio da Izrael ne sme da dozvoli da "1,8 miliona nacista" živi uz njegovu granicu, a svoj plan sažeo je rečima: "Osvajanje, vojna uprava, naseljavanje".

Izbori u Izraelu krajem oktobra

Početkom oktobra Smotrič je ponovo pozvao na uspostavljanje trajnog izraelskog suvereniteta nad delovima Gaze i podsticanje "dobrovoljnog iseljavanja" njenih stanovnika u druge arapske i muslimanske zemlje.

Takođe je izjavio da Gaza ne bi trebalo da bude obnovljena na način koji bi Palestincima omogućio povratak životu kakav su imali pre rata.

Smotričeve izjave dolaze nekoliko nedelja pre parlamentarnih izbora u Izraelu, zakazanih za 27. oktobar.

Njegova stranka Religijski cionizam deo je Netanjahuovog desničarskog političkog bloka, dok je odnos prema Gazi i Palestincima jedno od ključnih pitanja predizborne kampanje.

Smotrič je istovremeno i ministar u Ministarstvu odbrane, zadužen za deo civilne uprave na okupiranoj Zapadnoj obali.