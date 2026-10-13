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Jedna osoba je poginula, a nekoliko ih je povređeno u nesreći koja se dogodila u zabavnom parku "Six Flags Over Georgia", koji se nalazi u američkoj saveznoj državi Džordžiji, nedaleko od Atlante.

Policijska uprava okruga Kob potvrdila je da se incident dogodio u ponedeljak nešto pre 16 časova, prenosi CBS.

Policija je u kratkom zvaničnom saopštenju navela da je prijavljeno više povređenih osoba, dok je jedna osoba preminula. Iako u saopštenju nije precizirano na kojoj se tačno atrakciji nesreća dogodila, televizijske kamere su zabeležile da je popularni rolerkoster Goliath zaustavljen, a posetioci su evakuisani preko sigurnosnih stepenica.

Američki medij ABC News objavio je da je, prema rečima svedoka, muškarac tokom vožnje ispao iz rolerkostera Goliath i pri padu više puta udario u konstrukciju atrakcije. Jedan od posetilaca tvrdi i da je njegov pad slučajno zabeležen na fotografiji koja se automatski snima tokom vožnje.

Foto: Printscreen/Youtube/ TODAY

Rolerkoster visok 60 metar i dostiže brzinu 112 km/h

Reč je o velikom čeličnom rolerkosteru koji dostiže visinu od 60 metara i brzinu do 112 kilometara na čas. Atrakcija je otvorena 2006. godine, a poznata je po strmim padovima i oštrim krivinama. Okolnosti događaja se još utvrđuju, a nadležni nisu objavili identitet stradale osobe.

Portparol kompanije "Six Flags2 naveo je u saopštenju da je firma duboko ožalošćena zbog ovog incidenta:

"Naše misli i saučešće su sa porodicom, prijateljima i bližnjima preminule osobe. Pružamo podršku i posetiocima i članovima našeg tima koji su pogođeni ovim događajem."

Nadležni odmah reagovali

Dodao je i da su tim parka i lokalne službe odmah reagovali, kao i da uprava u potpunosti sarađuje sa istražiteljima.

Gradonačelnik Mabltona (grada u Džordžiji na čijoj se teritoriji nalazi zabavni park), Majkl Ouens, potvrdio je da zvaničnik zadužen za javnu bezbednost sarađuje sa policijom okruga Kob i upravom parka.

Inače, prošlog meseca kompanija Six Flags najavila je trajno zatvaranje rolerkostera "X2" u svom parku "Magic Mountain" u Kaliforniji. Ta odluka je usledila nakon niza tužbi u kojima je navedeno da je više od 100 posetilaca zadobilo povrede mozga povezane sa tom vožnjom.