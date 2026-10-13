MASOVNI NAPAD DRONOVIMA NA MOSKVU: Lansirano preko 400 bespilotnih letelica, PVO većinu oborila
- Većinu su oborile snage PVO na udaljenim prilazima, a 65 dronova uništeno je dok su se približavali prestonici.
Pokušaji napada dronovima na Moskvu u noći između ponedeljka i utorka bili su jedni od najvećih, kaže gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.
Kako je preneo Tass, on je rekao da je 417 bespilotnih letelica letelo ka Moskovskoj oblasti između 20:30 u ponedeljak i 7:00 u utorak.
Većinu su neutralisale snage protivvazdušne odbrane na udaljenim prilazima, dok je 65 dronova uništeno dok su se približavali prestonici.
Ministarstvo odbrane Rusije: Oborena 604 drona iznad teritorije zemlje
Sistemi protivvazdušne odbrane su tokom noći oborili 604 ukrajinska drona iznad ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Ukrajinski dronovi su oboreni iznad Brjanske, Belgorodske, Orlovske, Kaluške, Tulske, Kurske, Voronješke, Tverske, Lipecke, Rjazanjske, Rostovske, Smolenske i Moskovske oblasti, kao i iznad Stavropoljskog i Krasnodarskog kraja i Azovskog mora.
Kurir.rs/TASS