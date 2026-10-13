47. Svetski kongres o grožđu i vinu i konferencija članica Međunarodne organizacije za vinovu lozu i vino (OIV) otvoreni su juče u Jinčuanu, u autonomnoj pokrajini Ningsija Hui.

Međunarodna organizacija za vinovu lozu i vino međuvladina je naučno-tehnološka organizacija koja deluje u oblasti vinogradarstva i vinarstva širom sveta.

Predsednica OIV-a Ivete van der Merve izjavila je na otvaranju da je Ningsija za relativno kratko vreme postala prepoznatljiva na svetskoj vinskoj mapi. Kako je istakla, međunarodna vinska zajednica ne prati samo rast proizvodnje već sve više pažnje posvećuje vinima koja odražavaju specifične karakteristike i identitet Kine. Prema njenim rečima, Ningsija u tom pogledu ima dragoceno iskustvo i može da doprinese globalnom dijalogu o vinu.