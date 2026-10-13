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Papa Lav XIV biće primljen u rimsku polikliniku Đemeli tokom prepodneva, gde će biti podvrgnut operaciji uklanjanja čvora na plućima, a hirurški zahvat mogao bi da bude obavljen već danas popodne ili najkasnije sutra ujutru.

Zbog hospitalizacije poglavara Rimokatoličke crkve otkazane su sve audijencije do utorka, 20. oktobra, saopštio je direktor pres-službe Svete stolice Mateo Bruni, prenosi Vatikan njuz.

Bruni je naveo da je čvor na plućima otkriven tokom nedavnih rutinskih pregleda, a papa je odluku o operaciji najavio tokom molitve Anđeo Gospodnji u nedelju.

Prema ranijim najavama iz Vatikana, očekuje se da će bolnički oporavak trajati oko nedelju dana.

Papa Lav XIV, kome od prošle nedelje stižu poruke podrške i želje za brz oporavak od crkava i političkih zvaničnika sa svih pet kontinenata, juče ujutru je održao sve predviđene audijencije.

Kurir.rs/Vatikan njuz/Agencije

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