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Istraga ubistva osmogodišnje devojčice, nerešena 65 godina, stigla je do epiloga.

DNK dokazi su otkrili da je bivši policijski detektiv za ubistva koji je živeo u istom kraju odgovoran za njenu smrt.

Glorija Kovalevič je ubijena u Čikagu 1960. godine, a istražitelji sada veruju da je počinilac bio Tomas Fransis Makinerni, bivši pripadnik čikaške policije.

Glorija je nestala 12. novembra 1960. godine, nakon što je napustila porodični dom u naselju Vest Englvud da bi otišla u crkvu. Njeno telo je kasnije pronađeno u jarku nekoliko kilometara dalje. Ubijena je sa dva hica u glavu. Pokrenuta je opsežna potraga, u kojoj su, pored lokalne i državne policije, učestvovali brojni volonteri.

Istražitelji su utvrdili da je devojčica pre ubistva odvedena u obližnju šumu, a svedoci su je videli u društvu nepoznatog muškarca. Uprkos tragovima, istraga nije dala rezultate i slučaj je ostao nerešen decenijama.

Ubica je umro pre 20 godina

Slučaj je ponovo otvoren početkom 2026. godine, kada je FBI koristio podatke sa veb stranice za genetsku genealogiju da poveže DNK sa mesta zločina sa Makinernijem. U vreme ubistva imao je 24 godine i živeo je u Glorijinom komšiluku.

Čikaška policija je potom dodatnom analizom uzoraka DNK, otisaka prstiju i balističkih dokaza potvrdila da je bivši detektiv odgovoran za njenu smrt. Makinerni je umro 2006. godine, tako da nikada neće biti suđen za zločin.

Tomas Fransis Makinerni bio je vojni veteran i radio je za čikašku policiju 28 godina. Zatim je prebačen u Kancelariju federalnog javnog branioca, gde je radio kao istražitelj u Las Vegasu i Rinu. Penzionisao se 2004. godine, a samo godinu dana ranije, 2003. godine, imenovan je za istražitelja Federalnog sistema odbrane. Prema nekrologu, bio je otac petoro dece i deda.

"Može se samo nadati da će mu Bog suditi"

Otkriće je izazvalo burne reakcije unutar policijske uprave. Šef detektiva Kevin Bruno rekao je za Čikago Tribjun da su okolnosti slučaja izuzetno teške. "Činjenica da je bio policajac duboko je uznemirujuća za sve nas koji smo gradili karijeru u ovoj plemenitoj profesiji. Ali istovremeno, to nije nešto od čega ćemo minimizirati ili bežati", rekao je Bruno.

Pohvalio je istražitelje koji su generacijama radili na slučaju i dodao da je ovaj ishod dokaz da policija ne zaboravlja. Za porodicu Kovalevič, vest je donela izvesno olakšanje.

Glorijin brat, Adam Kovalevič, rekao je da se nada da njihovi roditelji, koji su u međuvremenu preminuli, sada mogu počivati u miru. Ali je takođe izrazio frustraciju što se MekInerni nikada nije suočio sa pravdom. "Nikada nije platio za ono što je učinio", rekao je za Čikago Tribjun.