NOVA DRAMA NA AERODROMU U TEL AVIVU! Sleteo avion iz Njujorka, usledila hitna evakuacija putnika zbog dojave o bombi!
- Avion Delta Erlajnsa iz Njujorka evakuisan je po sletanju na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu zbog dojave o bombi.
- Posle detaljne pretrage utvrđeno je da je pretnja bila lažna, bez sumnjivih nalaza, a rad aerodroma je normalizovan.
Avion američke aviokompanije Delta Erlajns koji je stigao iz Njujorka evakuisan je u utorak nakon sletanja na aerodrom u Tel Avivu zbog dojave o bombi, prenose mediji.
Putnici su hitno sprovedeni u zgradu terminala na Aerodromu Ben Gurion dok su istražitelji pretraživali letelicu, izvestio je The Jerusalem Post.
Vlasti su primile informaciju o postavljenom eksplozivu, ali se ispostavilo da je pretnja bila lažna nakon što je dvomotorni avion tipa Airbus A330 detaljno pretražen.
- Incident je okončan bez ikakvih sumnjivih nalaza. Rad aerodroma je normalizovan - izjavio je za Ynet portparol Uprave aerodroma Izraela.
Delta Erlajns svakodnevno saobraća na liniji između aerodroma JFK i Tel Aviva. Let je poleteo sa aerodroma JFK u ponedeljak nešto posle 15:30 časova, a sleteo u Tel Aviv oko 8:30 ujutru po lokalnom vremenu. Nije precizirano koliko se putnika i članova posade nalazilo u avionu.
Ovaj bezbednosni incident dogodio se nepune dve nedelje nakon što je kopilot aviokompanije FlajDubai, Hamam el Hamami napao kapetana Smita Mačhara i pokušao da otme avion koji je leteo za Tel Aviv.
(Kurir.rs/Njujork Post/Foto:Ilustracija)