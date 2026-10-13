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Avion američke aviokompanije Delta Erlajns koji je stigao iz Njujorka evakuisan je u utorak nakon sletanja na aerodrom u Tel Avivu zbog dojave o bombi, prenose mediji.

Putnici su hitno sprovedeni u zgradu terminala na Aerodromu Ben Gurion dok su istražitelji pretraživali letelicu, izvestio je The Jerusalem Post.

Vlasti su primile informaciju o postavljenom eksplozivu, ali se ispostavilo da je pretnja bila lažna nakon što je dvomotorni avion tipa Airbus A330 detaljno pretražen.

- Incident je okončan bez ikakvih sumnjivih nalaza. Rad aerodroma je normalizovan - izjavio je za Ynet portparol Uprave aerodroma Izraela.

Delta Erlajns svakodnevno saobraća na liniji između aerodroma JFK i Tel Aviva. Let je poleteo sa aerodroma JFK u ponedeljak nešto posle 15:30 časova, a sleteo u Tel Aviv oko 8:30 ujutru po lokalnom vremenu. Nije precizirano koliko se putnika i članova posade nalazilo u avionu.

Ovaj bezbednosni incident dogodio se nepune dve nedelje nakon što je kopilot aviokompanije FlajDubai, Hamam el Hamami napao kapetana Smita Mačhara i pokušao da otme avion koji je leteo za Tel Aviv.

(Kurir.rs/Njujork Post/Foto:Ilustracija)

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