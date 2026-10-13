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Jemenski pobunjenici Hutiji, koje podržava Iran,optužili su Saudijsku Arabiju da je tokom noći izvela više vazdušnih napada na oblasti duž jemenske severne granice i na zapadni, priobalni deo Jemena.

Saudijska Arabija nije odmah odgovorila na ove tvrdnje, ali udari u Jemenu usledili su samo nekoliko sati pošto su se sinoć oglasile sirene u glavnom gradu Rijadu, gde su stanovnici ubrzo zatim čuli eksplozije.

Satelitska televizija Al Masirah koju vode pobunjenici javila je danas da su dva udara pogodila crnomorsko ostrvo Kamara koje drže Hutiji, dok je u trećem udaru pogođen okrug Kanavis, koji se nalazi 55 kilomerara severozapadno od lučkog grada Hodeide.

Televizija je javila i da su vazdušni udari izvršeni na provinciju Džavf koja se graniči sa Saudijskom Arabijom, i okrivila ;Saudijsku Arabiju za te udare, ali nije dala druge detalje, prenosi agencija AP.

Jemenski pobunjenici Hutiji takođe su objavili da su oborili saudijski dron iznad provincije Saada, gde je njihovo uporište, a nalazi se u severnom Jemenu na granici sa Saudijskom Arabijom.

Hutiji su saopštili i da su ispalili balističku raketu u pravcu Međunarodnog aerodroma Kralj Halid u Rijadu koji je poslednjih dana gađan u nizu smrtonosnih napada pripisanih pobunjenicima.