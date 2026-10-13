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Zbrka među dispečerima, hitnim službama i zatvorskim zvaničnicima dovela je do kašnjenja hitne medicinske pomoći nakon neuspele egzekucije Kriste Pajk. Pajk, osuđena na smrt zbog mučenja i ubistva koleginice iz razreda 1995. godine, preživela je dve doze smrtonosne injekcije pentobarbitala 30. septembra.

Prema audio-snimcima poziva hitnim službama (911), hitne službe su čekale gotovo pola sata kako bi joj pružile pomoć. Prvi poziv dispečerima upućen je u 20:40, ali su zatvorski zvaničnici potvrdili da je zahtev za medicinskom pomoći stvaran tek u 21:11.

U međuvremenu, u 21:03, neidentifikovana osoba je rekla: "Prema nadzornicima ovde u DEC-u (Odeljenje za hitne komunikacije), obavešteni smo da je to lažan poziv. Nema potrebe za medicinskom pomoći u zatvoru Riverbend."

Samo četiri minuta kasnije, hitna služba je izvestila da neko ispred zatvorskih vrata insistira da je hitna situacija stvarna, tražeći od njih da uđu.

1/11 Vidi galeriju Pogubljenje Kriste Pajk: Preživela 2 smrtonosne injekcije Foto: Tennessee Department of Correction

Pedesetogodišnja Pajk bila je vezana za nosila oko sat vremena dok joj je medicinsko osoblje davalo najmanje sedam injekcija, pri čemu se jedna igla savila. Njen advokat, Rendi Spajvi, izjavio je da je nakon neuspele egzekucije hitno prevezena u bolnicu, gde je ostala bez svesti i priključena na respirator, a advokati su strahovali da je doživela moždanu smrt.

Međutim, osuđenica je prošle nedelje čudesno došla svesti i počela da komunicira, pitajući: "Gde sam i ko ste vi?" Nakon neuspele egzekucije, Pajk je navodno imala krvni ugrušak u jednoj ruci, upalu pluća i "izvanredno" oticanje, tvrdili su njeni advokati.

Takođe su naveli da se suočavala sa "kognitivnim izazovima" i "dubokom psihološkom traumom", dodajući da "ostaju značajna pitanja o dugoročnim posledicama onoga što je pretrpela". Deset dana nakon šokantnog preživljavanja, otpuštena je iz bolnice i vraćena u zatvor.

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP

Prva osoba u SAD koja je preživela smrtonosnu injekciju

Krista Pajk trebala je da postane prva žena pogubljena u Tenesiju u više od 200 godina, ali je umesto toga postala prva osoba u SAD koja je preživela smrtonosnu injekciju.

Osuđena je na smrt 1995. godine zbog brutalnog ubistva svoje 19-godišnje koleginice Kolin Slemor, koju je sa dečkom Tadarilom Šipom i prijateljicom Šadolom Piterson namamila u izolovano područje kampusa Univerziteta u Tenesiju kako bi je mučili i ubili.