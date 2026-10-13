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Iran se priprema za nastavak sukoba sa SAD, a pojedini iranski zvaničnici su nezvanično nagovestili da bi Teheran kao odgovor na američki napad mogao i da pošalje vojsku u susedne zemlje, piše američki list Vol strit džurnal (WSJ) pozivajući se na neimenovane izvore.

Oni su naveli da su iranski zvaničnici posebno upozorili arapske ; da bi saudijska naftna postrojenja mogla biti meta u slučaju novog sukoba.

Visoki iranski zvaničnik Mohsen Rezai, zadužen za nacionalnu bezbednost, javno je u nedelju izjavio da bi Teheran mogao da napadne i Ujedinjene Arapske Emirate, kao i regionalne centre za skladištenje i obradu podataka i kablove za internet.

Iranska vlada je takođe prenela posrednicima u pregovorima sa SAD da bi američke trupe mogle da budu na udaru agresivnijih napada, uključujući i pokušaje potapanja američkih ratnih brodova na Bliskom istoku i ubijanja njihovih posada, piše WSJ, dodajući da su se iranske rakete tokom napada u septembru opasno približile ratnim brodovima SAD.

Američki list navodi da se i Vašington priprema za mogući novi sukob, s obzirom na to da su treća udarna grupa nosača aviona i još jedna jedinica marinaca za brzu reakciju upućene na Bliskom istoku.

1/8 Vidi galeriju Napadi na Teheran u Iranu Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Pentagon razmatra slanje dodatne opreme za protivvazdušnu odbranu i municije u baze u regionu.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je prošle nedelje da neće narediti napad na Iran pre međuizbora zakazanih za 3. novembar, iako su američki zvaničnici naveli da vojska priprema opcije za dalje udare.

U međuvremenu, Iran je ojačao odbranu oko nuklearnih postrojenja i drugih osetljivih objekata.

Institut za nauku i međunarodnu bezbednost, nevladin analitički centar koji proučava širenje nuklearnog naoružanja, navodi da je Iran utvrdio svoja nuklearna postrojenja.

Institut navodi da satelitski snimci pokazuju nove elemente pasivne odbrane, uključujući zemljane bedeme, oko nuklearnih lokacija Natanz i planini Kuhe Golang, poznate i kao "Pikeks mauntin".

WSJ piše da je Iran iskoristio zatišje u velikim direktnim sukobima kako bi obnovio pogone za proizvodnju raketa i dronova i dopunio arsenal.

Iranski zvaničnici su javno izjavili da se aerodromi, luke i elektrane pripremaju za rad u ratnim uslovima. ; Državni mediji su prikazivali skupove podrške vlasti i vojnu obuku, dok su se na bilbordima u Teheranu reklamirali kursevi za civile koji uključuju rukovanje prenosnim protivvazdušnim sistemima i snajperskim puškama.

Američki list navodi da te pripreme odražavaju očekivanje Teherana da bi sukob sa Sjedinjenim Državama mogao ponovo da izbije nakon američkih srednjoročnih izbora.