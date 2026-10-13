Slušaj vest

U blizini zgrade Evropskog parlamenta u Briselu danas rano ujutru dogodila se pucnjava u kojoj je jedna osoba poginula, potvrdilo je belgijsko tužilaštvo, prenosi portal Brussels Times.

Pucnjava se dogodila u četvrti Iksele, a za sada nema više informacija o okolnostima incidenta.

Istovremeno, u briselskom predgrađu Žet dogodila se još jedna pucnjava, u kojoj je policajac upucan u glavu dok je pokušavao da zaustavi ukradeno vozilo.

Osumnjičeni je kasnije uhapšen u akciji specijalne policije, a kod njega su pronađena tri komada oružja.

Za sada nije utvrđeno da li su dva incidenta povezana.

Belgijski ministar unutrašnjih poslova Bernard Kvintin oglasio se povodom smrti policajca i poručio da je duboko potresen tragedijom. On je naveo da tužilaštvo sprovodi istragu i da će odgovorni biti suočeni sa punom snagom zakona.

Povodom oba slučaja, tužilaštvo bi trebalo da održi konferenciju za novinare danas popodne.