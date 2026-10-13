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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio danas da saveznici Ukrajine nisu upozorili Kijev na pripremu balističkog udara Rusije uveče 12. oktobra, posle čega je ukrajinska prestonica pogođena sa pet balističkih raketa.

"Bio je prilično gnusan balistički udar na Kijev - pet raketa koje su pogodile civilnu infrastrukturu. Nažalost, nije bilo upozorenja od partnera o ovom udaru", naglasio je Zelenski u svojoj objavi na društvenim mrežama.

Obaveštajni podaci o lansiranju ruskih balističkih raketa, s kojima američki predsednik ucenjuje Ukrajinu kako bi zvanični Kijev pristao na sporazum sa Rusijom, kako kaže Zelenski, "pomažu u spasavanju života, a to je jedno od najkritičnijih pitanja".

"Ovo je ono što pomaže u sprečavanju ubistava kada postoje balistička upozorenja", napisao je predsednik Ukrajine.

Prema njegovim rečima, Ukrajina nije napala rusku rafineriju nafte i energetiku uopšte dva dana otkako je američki predsednik Donald Tramp objavio "energetsko primirje".

"Ali Rusija nije poslušala američkog predsednika. Tokom ovog vremena, Rusi su napali i naše energetske objekte i našu kritičnu infrastrukturu i dali apsolutno jasne signale da se neće uzdržavati od napada na Ukrajinu", naglasio je Zelenski.

Ukrajinski medij NV.ua podseća da je uveče 12. oktobra, Rusija napala Kijev balističkim raketama.

Prestonica je bila u crvenoj pripravnosti nakon prvih eksplozija.

Ratno vazduhoplovstvo je izvestilo da je Ruska Federacija pogodila Kijev sa šest balističkih raketa, čiji se tip utvrđuje.

Upozorenje nije izdato na vreme, jer su ciljevi otkriveni tek tokom napada. "Nisu primljene informacije o lansiranjima sa neprijateljske teritorije. Razlozi se utvrđuju", saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo.