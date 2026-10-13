Slušaj vest

Nemački aerodrom u Nirnbergu saopštio je u utorak da su letovi obustavljeni zbog vanredne situacije u avio-saobraćaju.

U saopštenju na svom veb-sajtu, aerodrom nije detaljnije naveo razlog, uz napomenu da će više informacija uslediti naknadno.

Policijski izvor rekao je za nemački list Bild da policija pretpostavlja da je reč o "mogućoj vanrednoj situaciji tokom leta", iako još ništa nije zvanično potvrđeno.

Policija je blokirala aerodrom neposredno pre sletanja aviona sa grčkog ostrva Krf.

Predviđeno vreme sletanja aviona u Nirnberg bilo je oko 12.15 časova. Prema podacima platforme Flightradar24, avion kompanije Corendon Airlines bezbedno je sleteo u 12.16.

Portparol aerodroma izjavio je da su borbeni avioni Eurofajter ispratili letelicu koja je stizala sa grčkog ostrva pre nego što je sletela.

"Dobili smo prijavu o nejasnoj vanrednoj situaciji u vazduhu. U međuvremenu, letelica je bezbedno sletela u Nirnberg. Istraga o uzroku je u toku", navela je policija Srednje Frankonije u saopštenju na platformi X.

Navodno uočeni dronovi

Uzbuna je usledila nekoliko sati nakon što je policija otkrila da su piloti tokom noći, prilikom poletanja i sletanja, uočili objekte na nebu za koje se veruje da su dronovi.

- Tri pilota su, nezavisno jedan od drugog, prijavila da su između 2 i 4 sata ujutru uočila objekat tokom sletanja, odnosno poletanja na aerodromu ’Albreht Direr’ u Nirnbergu. Moguće je da je u pitanju bio dron - navodi se u policijskom saopštenju.

"Inspektorat granične policije aerodroma u Nirnbergu je, u bliskoj saradnji sa nadležnim službama na aerodromu ’Albreht Direr’ i Nemačkom kontrolom letenja, preduzeo hitne mere kako bi ispitao i locirao prijavljeni objekat. U tom periodu došlo je do privremenih smetnji u avio-saobraćaju. Preduzete mere, koje su uključivale i angažovanje policijskog helikoptera, nisu dovele do potvrde postojanja prijavljenog objekta. Inspektorat granične policije u Nirnbergu nastavlja istragu radi rasvetljavanja ovog događaja".

Aerodrom je na svom sajtu potvrdio obustavu saobraćaja: "Zbog vanredne situacije tokom leta, operacije na aerodromu su trenutno suspendovane".