DRAMA NA AERODROMU U NEMAČKOJ! U toku je vanredna situacija, obustavljeni svi letovi
- Aerodrom u Nirnbergu privremeno je obustavio letove zbog vanredne situacije u avio-saobraćaju, a razlog nije odmah saopšten.
- Policija je posumnjala na moguću vanrednu situaciju tokom leta, dok je avion sa Krfa bezbedno sleteo u Nirnberg.
- Prethodno su piloti prijavili moguće dronove, pa su neki letovi preusmereni na druge nemačke aerodrome.
Nemački aerodrom u Nirnbergu saopštio je u utorak da su letovi obustavljeni zbog vanredne situacije u avio-saobraćaju.
U saopštenju na svom veb-sajtu, aerodrom nije detaljnije naveo razlog, uz napomenu da će više informacija uslediti naknadno.
Policijski izvor rekao je za nemački list Bild da policija pretpostavlja da je reč o "mogućoj vanrednoj situaciji tokom leta", iako još ništa nije zvanično potvrđeno.
Policija je blokirala aerodrom neposredno pre sletanja aviona sa grčkog ostrva Krf.
Predviđeno vreme sletanja aviona u Nirnberg bilo je oko 12.15 časova. Prema podacima platforme Flightradar24, avion kompanije Corendon Airlines bezbedno je sleteo u 12.16.
Portparol aerodroma izjavio je da su borbeni avioni Eurofajter ispratili letelicu koja je stizala sa grčkog ostrva pre nego što je sletela.
"Dobili smo prijavu o nejasnoj vanrednoj situaciji u vazduhu. U međuvremenu, letelica je bezbedno sletela u Nirnberg. Istraga o uzroku je u toku", navela je policija Srednje Frankonije u saopštenju na platformi X.
Navodno uočeni dronovi
Uzbuna je usledila nekoliko sati nakon što je policija otkrila da su piloti tokom noći, prilikom poletanja i sletanja, uočili objekte na nebu za koje se veruje da su dronovi.
- Tri pilota su, nezavisno jedan od drugog, prijavila da su između 2 i 4 sata ujutru uočila objekat tokom sletanja, odnosno poletanja na aerodromu ’Albreht Direr’ u Nirnbergu. Moguće je da je u pitanju bio dron - navodi se u policijskom saopštenju.
"Inspektorat granične policije aerodroma u Nirnbergu je, u bliskoj saradnji sa nadležnim službama na aerodromu ’Albreht Direr’ i Nemačkom kontrolom letenja, preduzeo hitne mere kako bi ispitao i locirao prijavljeni objekat. U tom periodu došlo je do privremenih smetnji u avio-saobraćaju. Preduzete mere, koje su uključivale i angažovanje policijskog helikoptera, nisu dovele do potvrde postojanja prijavljenog objekta. Inspektorat granične policije u Nirnbergu nastavlja istragu radi rasvetljavanja ovog događaja".
Aerodrom je na svom sajtu potvrdio obustavu saobraćaja: "Zbog vanredne situacije tokom leta, operacije na aerodromu su trenutno suspendovane".
Nekoliko aviona koji je trebalo da slete u Nirnberg preusmereno je za Frankfurt, Memingen, Štutgart ili Minhen, prenosi Bild. Medij dodaje i da su na aerodromu raspoređene specijalne policijske jedinice (SEK).
(Kurir.rs/Dejli Mejl)