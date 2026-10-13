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U školama širom Francuske malo posle 09 časova počeli su protesti učenika, koji su nezadovoljni stanjem u prosveti i uslovima školovanja i koji traže reformu obrazovnog sistema.

Protesti se održavaju u Nantu, Strazburu, Lionu, Parizu, Remsu i drugim gradovima, a francuski ministar nacionalnog obrazovanja Eduar Žefre rekao je da će danas oko 200 škola biti zatvoreno zbog protesta uz ocenu da se uticaj demonstracija na rad škola smanjuje u odnosu na prethodne nedelje, prenosi BFM tv.

U pojedinim gradovima, poput Nanta i Liona organizovani su i protestni marševi.

1/6 Vidi galeriju Protesti srednjoškolaca u Francuskoj Foto: FIRAS ABDULLAH/EPA

Nastavnici iz srednje škole Pol-Eluar u Sen-Deniju, koja je na početku učeničkih protesta privukla dosta pažnje, proveli su noć u školi.

Ispred te škole učenici su organizovali demonstracije, a podršku im je pružilo dvadesetak advokata koji su organizovali "lanac u odorama kako bi zaštitili srednjoškolce", ali i švedska aktivistkinja Greta Tunberg.

1/16 Vidi galeriju Francuska protesti srednje škole Foto: Printskrin, Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia, Jean-Francois Badias/AP, Jean-Francois Badias/AP

Žefre je za Frans Inter rekao da su pojedine škole zatvorene zbog blizine ruta demonstracija, kako bi se izbegla šteta, ali je istakao da su područja poremećaja sada lokalizovanija, preneo je Figaro.

Mobilizacija srednjoškolaca ulazi u treću nedelju, a za danas su planirane demonstracije pod nazivom "Čin V", uoči raspusta za Dan svih svetih, koji bi mogao da, kako je ocenjeno, "oslabi zamah protesta".

1/11 Vidi galeriju Protesti u Francuskoj Foto: MOHAMMED BADRA/EPA

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je na smirenost pre "Čina V" i poručio da protesti moraju da se odvijaju na "na miran, uredan način uz poštovanje prema ljudima i imovini".

Istovremeno sa demonstracijama srednjoškolaca u toku je blokada ispred fakulteta Asas u Parizu gde su studenti podigli zid od kanti za smeće i bicikala ispred ulaza u univerzitet.