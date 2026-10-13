FRANCUSKA NA NOGAMA, ĐACI PARALISALI ZEMLJU! "Čin V" doneo haos na ulice: Barikade od kanti za smeće, nastavnici spavali u školi, advokati napravili živi zid
- U školama širom Francuske počeli su protesti učenika zbog stanja u prosveti i uslova školovanja, uz zahtev za reformu obrazovnog sistema.
- Demonstracije su održane u više gradova, a ministar kaže da će oko 200 škola danas biti zatvoreno zbog protesta.
- Nastavnici su noć proveli u školi u Sen-Deniju, dok su studenti u Parizu blokirali ulaz u fakultet Asas barikadom od kanti i bicikala.
U školama širom Francuske malo posle 09 časova počeli su protesti učenika, koji su nezadovoljni stanjem u prosveti i uslovima školovanja i koji traže reformu obrazovnog sistema.
Protesti se održavaju u Nantu, Strazburu, Lionu, Parizu, Remsu i drugim gradovima, a francuski ministar nacionalnog obrazovanja Eduar Žefre rekao je da će danas oko 200 škola biti zatvoreno zbog protesta uz ocenu da se uticaj demonstracija na rad škola smanjuje u odnosu na prethodne nedelje, prenosi BFM tv.
Nastavnici iz srednje škole Pol-Eluar u Sen-Deniju, koja je na početku učeničkih protesta privukla dosta pažnje, proveli su noć u školi.
Ispred te škole učenici su organizovali demonstracije, a podršku im je pružilo dvadesetak advokata koji su organizovali "lanac u odorama kako bi zaštitili srednjoškolce", ali i švedska aktivistkinja Greta Tunberg.
Žefre je za Frans Inter rekao da su pojedine škole zatvorene zbog blizine ruta demonstracija, kako bi se izbegla šteta, ali je istakao da su područja poremećaja sada lokalizovanija, preneo je Figaro.
Mobilizacija srednjoškolaca ulazi u treću nedelju, a za danas su planirane demonstracije pod nazivom "Čin V", uoči raspusta za Dan svih svetih, koji bi mogao da, kako je ocenjeno, "oslabi zamah protesta".
Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je na smirenost pre "Čina V" i poručio da protesti moraju da se odvijaju na "na miran, uredan način uz poštovanje prema ljudima i imovini".
Istovremeno sa demonstracijama srednjoškolaca u toku je blokada ispred fakulteta Asas u Parizu gde su studenti podigli zid od kanti za smeće i bicikala ispred ulaza u univerzitet.
(Kurir.rs/Tačno)