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Operacija pape Lava XIV, tokom koje mu je uklonjena mala izraslina na jednom od plućnih krila, protekla je "uspešno i prema planu", saopštio je Vatikan.

Saopštenje je objavljeno oko sedam sati nakon što je 71-godišnji poglavar Rimokatoličke crkve primljen u bolnicu zbog prvog ozbiljnijeg zdravstvenog problema tokom svog 17-mesečnog pontifikata.

Papa Lav XIV operisan je u rimskoj bolnici Đemeli, gde mu je uklonjen mali čvorić na plućima, za koji je u nedelju rekao da je otkriven u ranoj fazi tokom nedavnog lekarskog pregleda.

"Zahvat je uspešno završen, u predviđenom roku i prema planu", navodi se u saopštenju Vatikana objavljenom u utorak.

Dodatni detalji nisu saopšteni.

Papa će ostati u bolnici oko nedelju dana

Operaciju je izveo profesor Stefano Margaritora, glavni torakalni hirurg bolnice.

Papa je napustio Vatikan neposredno pre 13 časova po lokalnom vremenu u Rimu, a po dolasku u bolnicu rukovao se sa nekoliko zvaničnika.

Pojedini okupljeni građani uzvikivali su "auguri" (najlepše želje) dok je ulazio u bolnicu kroz glavni ulaz.

Očekuje se da će se papa oporavljati u bolnici oko nedelju dana, saopštio je Vatikan, dok su svi njegovi javni događaji otkazani do 20. oktobra.

Za sada nije poznato koje su analize obavljene na uklonjenom čvoriću.

Papa ranije nije imao poznatih zdravstvenih problema

Papa Lav XIV, koji je poreklom iz Sjedinjenih Američkih Država, ranije nije imao poznatih zdravstvenih problema i fizički je aktivan. Svake nedelje igra tenis, a tokom boravka u papskoj letnjoj rezidenciji u Kastel Gandolfu redovno pliva.

O dijagnozi je prvi put govorio tokom tradicionalnog nedeljnog podnevnog blagoslova na Trgu Svetog Petra u Vatikanu.

"Doktori smatraju da je potrebno intervenisati i zato sam, poslušavši njihov savet, odlučio da se podvrgnem operaciji kako bi izraslina bila uklonjena", rekao je papa okupljenim vernicima.