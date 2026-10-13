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Ukrajinski tenk M1A1 Abrams sa dodatnom zaštitom od dronova u vidu metalnih konstrukcija i rešetki tokom borbenih dejstava.

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Ukrajinski vojnici pretvorili su američki tenk Abrams, koji im je isporučila Australija, u teško oklopljeno borbeno vozilo gotovo neprepoznatljivog izgleda.

Tenk je prekriven debelim slojevima dodatne zaštite od dronova, a objavljen je i snimak na kojem iz topa kalibra 120 milimetara gađa ruske položaje.

Snimak je na društvenoj mreži X objavio profil OSINTtechnical, a borbenu akciju ranije je prikazao ukrajinski 475. jurišni puk, poznat kao CODE 9.2.

Na snimku se vidi kako preuređeni Abrams zajedno sa američkim borbenim vozilom Bredli prilazi ruskim položajima i otvara vatru. Oba vozila prekrivena su masivnim zaštitnim konstrukcijama koje im daju izgled velikih metalnih ježeva.

Tenkove od ruskih dronova štite drugi dronovi

Posebno je zanimljiv način na koji Ukrajinci koriste preuređena vozila. Prema izveštaju ukrajinskog vojnog portala ArmyInform, tenk i Bredli tokom akcije imali su podršku nekoliko vrsta dronova.

Izviđački dronovi pratili su područje ispred vozila, dok su dronovi presretači imali zadatak da uništavaju ruske FPV dronove pre nego što stignu do tenkova.

Na snimku je prikazano i kako ukrajinski dron presreće ruski FPV dron koji se približavao tenku. U zaštiti vozila učestvovao je i teški bombarderski dron Vampire.

Prema navodima ukrajinske jedinice, oba oklopna vozila uspela su da se povuku nakon napada na ruske položaje.

Abrams toliko zaštićen da izgleda kao tenk bez kupole

Američki vojni analitičar Dejvid Eks, koji je o taktici 475. jurišnog puka pisao za Euromaidan Press i svoj portal Trench Art, navodi da ukrajinska jedinica na ovaj način pokušava da smanji opasnost koju za oklopna vozila predstavljaju ruski dronovi.

Dodatna zaštita toliko menja spoljašnji izgled Abramsa da vozilo podseća na takozvani kazamatni jurišni top, odnosno oklopno vozilo sa topom smeštenim unutar nepokretne nadgradnje.

Slična vozila korišćena su tokom Drugog svetskog rata. Jedan od najpoznatijih primera bio je nemački Sturmgeschütz III, izgrađen na šasiji tenka Panzer III.

Ipak, nema potvrde da su Ukrajinci sa Abramsa uklonili kupolu. Reč je o poređenju koje opisuje njegov izgled i prilagođenu borbenu ulogu.

Ukrajinci dobili 49 australijskih Abramsa

Australija je Ukrajini isporučila ukupno 49 tenkova M1A1 Abrams. Prema zvaničnim podacima australijskog Ministarstva odbrane, poslednji tenkovi isporučeni su u decembru prošle godine, a vrednost donacije iznosila je približno 245 miliona australijskih dolara.

Ukrajina je ranije dobila i 31 Abrams od Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, iskustva sa bojišta pokazala su koliko su i teško oklopljeni tenkovi ranjivi na napade relativno jeftinih dronova.

Zbog toga ukrajinske jedinice na tenkove ugrađuju metalne rešetke, mreže i dodatne zaštitne konstrukcije. Jedna od njih poznata je kao zaštita tipa "jež", a sastoji se od velikog broja metalnih niti koje bi trebalo da otežaju prodor dronova do samog oklopa.

Takve prepravke ne garantuju bezbednost. U februaru ove godine u Zaporoškoj oblasti snimljen je ukrajinski Abrams sličnog izgleda koji je, dok je bio nepokretan, pogođen ruskim FPV dronom. Nije bilo jasno koliku je dodatnu štetu taj pogodak izazvao.