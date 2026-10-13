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Američke vlasti pozvale su svoje građane da ponovo razmotre planove za putovanje u Saudijsku Arabiju zbog opasnosti od raketnih napada i napada dronovima koje bi mogli da izvedu Iran i jemenski Huti, koje podržava Teheran. Upozorenje je objavljeno 12. oktobra, a odnosi se i na rizike od terorizma, oružanih sukoba i mogućih bezbednosnih incidenata širom zemlje.

Američka ambasada u Saudijskoj Arabiji upozorila je da bi američki interesi mogli da budu mete napada, posebno nakon izbijanja neprijateljstava između Sjedinjenih Američkih Država i Irana 28. februara 2026. godine.

U zvaničnom saopštenju navodi se da opasnost od iranskih raketnih i bespilotnih napada i dalje postoji, dok su komercijalni letovi iz Saudijske Arabije nastavljeni, iako je vazdušni saobraćaj povremeno bio ozbiljno poremećen.

Iran i Huti već napadali ciljeve u Saudijskoj Arabiji

Prema upozorenju američkih vlasti, Iran i Huti, pobunjenička grupa iz Jemena koju podržava Teheran, ranije su izvodili raketne napade i napade dronovima na teritoriju Saudijske Arabije.

Na meti su se nalazili gradovi, važna infrastruktura, aerodromi, vojne baze, diplomatski objekti i energetska postrojenja.

Američka ambasada posebno upozorava da su Huti ponovo zapretili napadima na Saudijsku Arabiju, zbog čega postoji mogućnost novih bezbednosnih incidenata.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Opasnost ne predstavljaju samo direktni pogoci raketa i dronova, već i delovi oborenih projektila koji mogu da padnu na naseljena područja.

Građanima SAD koji žive ili rade u blizini vojnih baza i energetskih objekata savetuje se poseban oprez, naročito u područjima bližim granici sa Jemenom.

Američke vlasti upozorile su i da građani ne bi trebalo da fotografišu, snimaju ili objavljuju informacije o presretanju raketa i dronova, kao ni o mestima njihovog pada, jer su saudijske vlasti već privodile američke državljane zbog fotografisanja takvih događaja.

Amerikancima zabranjena putovanja u pojedina područja

Upozorenje se posebno odnosi na saudijsko-jemensku granicu, za koju je izdat najviši, četvrti nivo upozorenja, koji podrazumeva preporuku da se tamo ne putuje ni pod kojim okolnostima.

Američkim državnim službenicima zabranjeno je putovanje u pojasu od približno 32 kilometra od granice sa Jemenom, dok je za odlazak u pojedine gradove i provincije potrebno posebno odobrenje.

Među tim područjima nalaze se gradovi Katif, Taif i Janbu, kao i provincije Džizan, Asir i Nadžran.

Američka ambasada savetuje i ostalim državljanima SAD da se pridržavaju sličnih mera predostrožnosti.

Upozorenje i zbog mogućih terorističkih napada

Pored iranskih raketa i dronova, američke vlasti upozoravaju i na opasnost od terorističkih napada, koji bi mogli da budu izvedeni bez prethodnog upozorenja.

Potencijalne mete uključuju hotele, tržne centre, turističke lokacije, saobraćajna čvorišta, mesta velikih okupljanja i državne institucije.

Američkim građanima preporučuje se da prate lokalne medije, izbegavaju rizična područja i unapred pripreme plan za napuštanje zemlje u slučaju vanredne situacije.

Ambasada upozorava i na stroge saudijske zakone, uključujući mogućnost hapšenja zbog objava na društvenim mrežama, kao i zabrane napuštanja zemlje koje u pojedinim slučajevima mogu da traju godinama.