AMERIKA UPOZORILA GRAĐANE NA OPASNOST Vašington izdao alarm za putovanja u ovu zemlju, na meti mogu biti i aerodromi
- Američke vlasti upozorile su građane da ponovo razmotre putovanje u Saudijsku Arabiju zbog rizika od raketnih i napada dronovima iz Irana i od Huta, kao i zbog terorizma i oružanih sukoba.
- Najviši nivo upozorenja odnosi se na saudijsko-jemensku granicu, dok su američkim službenicima ograničena putovanja u pojasu od oko 32 kilometra od granice.
- Na meti mogu biti aerodromi, infrastruktura, hoteli i tržni centri, a ambasada savetuje oprez, praćenje lokalnih medija i izbegavanje rizičnih područja.
Američke vlasti pozvale su svoje građane da ponovo razmotre planove za putovanje u Saudijsku Arabiju zbog opasnosti od raketnih napada i napada dronovima koje bi mogli da izvedu Iran i jemenski Huti, koje podržava Teheran. Upozorenje je objavljeno 12. oktobra, a odnosi se i na rizike od terorizma, oružanih sukoba i mogućih bezbednosnih incidenata širom zemlje.
Američka ambasada u Saudijskoj Arabiji upozorila je da bi američki interesi mogli da budu mete napada, posebno nakon izbijanja neprijateljstava između Sjedinjenih Američkih Država i Irana 28. februara 2026. godine.
U zvaničnom saopštenju navodi se da opasnost od iranskih raketnih i bespilotnih napada i dalje postoji, dok su komercijalni letovi iz Saudijske Arabije nastavljeni, iako je vazdušni saobraćaj povremeno bio ozbiljno poremećen.
Iran i Huti već napadali ciljeve u Saudijskoj Arabiji
Prema upozorenju američkih vlasti, Iran i Huti, pobunjenička grupa iz Jemena koju podržava Teheran, ranije su izvodili raketne napade i napade dronovima na teritoriju Saudijske Arabije.
Na meti su se nalazili gradovi, važna infrastruktura, aerodromi, vojne baze, diplomatski objekti i energetska postrojenja.
Američka ambasada posebno upozorava da su Huti ponovo zapretili napadima na Saudijsku Arabiju, zbog čega postoji mogućnost novih bezbednosnih incidenata.
Opasnost ne predstavljaju samo direktni pogoci raketa i dronova, već i delovi oborenih projektila koji mogu da padnu na naseljena područja.
Građanima SAD koji žive ili rade u blizini vojnih baza i energetskih objekata savetuje se poseban oprez, naročito u područjima bližim granici sa Jemenom.
Američke vlasti upozorile su i da građani ne bi trebalo da fotografišu, snimaju ili objavljuju informacije o presretanju raketa i dronova, kao ni o mestima njihovog pada, jer su saudijske vlasti već privodile američke državljane zbog fotografisanja takvih događaja.
Amerikancima zabranjena putovanja u pojedina područja
Upozorenje se posebno odnosi na saudijsko-jemensku granicu, za koju je izdat najviši, četvrti nivo upozorenja, koji podrazumeva preporuku da se tamo ne putuje ni pod kojim okolnostima.
Američkim državnim službenicima zabranjeno je putovanje u pojasu od približno 32 kilometra od granice sa Jemenom, dok je za odlazak u pojedine gradove i provincije potrebno posebno odobrenje.
Među tim područjima nalaze se gradovi Katif, Taif i Janbu, kao i provincije Džizan, Asir i Nadžran.
Američka ambasada savetuje i ostalim državljanima SAD da se pridržavaju sličnih mera predostrožnosti.
Upozorenje i zbog mogućih terorističkih napada
Pored iranskih raketa i dronova, američke vlasti upozoravaju i na opasnost od terorističkih napada, koji bi mogli da budu izvedeni bez prethodnog upozorenja.
Potencijalne mete uključuju hotele, tržne centre, turističke lokacije, saobraćajna čvorišta, mesta velikih okupljanja i državne institucije.
Američkim građanima preporučuje se da prate lokalne medije, izbegavaju rizična područja i unapred pripreme plan za napuštanje zemlje u slučaju vanredne situacije.
Ambasada upozorava i na stroge saudijske zakone, uključujući mogućnost hapšenja zbog objava na društvenim mrežama, kao i zabrane napuštanja zemlje koje u pojedinim slučajevima mogu da traju godinama.
Vašington nije pozvao sve američke državljane da napuste Saudijsku Arabiju, već im je preporučio da ponovo razmotre putovanje zbog bezbednosnih rizika. Najstrože upozorenje odnosi se na pogranično područje sa Jemenom.
(Kurir.rs/sa.usembassy.gov/Priredio: A. V.)