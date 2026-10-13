Slušaj vest

Skoplje je hitno pozvalo bugarskog ambasadora Željazka Radukova na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova nakon što je Iva Mihajlova (23), optužena za izazivanje teške saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom, napustila Severnu Makedoniju i prebegla u Sofiju.

Istovremeno, Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije raspisalo je centralnu i međunarodnu poternicu za Mihailovom (23) iz Kočana, na zahtev Osnovnog suda u Kočanima, preneli su makedonski mediji.

- Ambasadoru je preneto da način na koji je Iva Mihajlova dočekana u Sofiji, uključujući najave o njenom prijemu na visokom nivou, predstavlja provokaciju, podriva napore za izgradnju poverenja i suprotan je zalaganjima za razvoj dobrosusedskih odnosa - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Istovremeno, naglašeno je da takvo postupanje predstavlja direktno mešanje u pravni sistem naše države i šalje ozbiljno pogrešnu poruku u pogledu poštovanja sudskih postupaka i načela jednakosti pred zakonom. Nacionalna pripadnost ili posedovanje drugog državljanstva ne smeju da služe kao osnov za zaštitu od odgovornosti pred nadležnim institucijama.

- Na sastanku je istaknuto da od Republike Bugarske, kao članice Evropske unije, očekujemo postupanje u skladu sa osnovnim evropskim načelima poštovanjem sudskih postupaka, institucionalnom saradnjom i vladavinom prava - saopštili su iz Ministarstva spoljnih poslova.

Ambasadoru je preneto da će Ministarstvo spoljnih poslova i spoljne trgovine preduzeti odgovarajuće korake kako bi obavestilo međunarodne institucije, posebno institucije Evropske unije i Saveta Evrope.

Na sastanku je još jednom naglašena posvećenost Skoplja razvoju dobrosusedskih odnosa zasnovanih na međusobnom poštovanju, poverenju i evropskim načelima, pri čemu istu posvećenost i odgovornost očekujemo i od bugarske strane.

Optužena za teško krivično delo

Podsećamo, Iva Mihailova iz Kočana optužena je za teško krivično delo protiv bezbednosti saobraćaja, zbog saobraćajne nesreće koju je izazvala u oktobru prošle godine, a u kojoj je jedna osoba poginula.

Tužilaštvo tvrdi da je vozila nedozvoljenom brzinom i prešla u suprotnu saobraćajnu traku, dok je odbrana osporavala optužnicu i nalaz veštačenja. Njoj su oduzeta oba pasoša, ali se na volšeban način preko noći obrela u Bugarskoj.

To je izazvalo ogorčenost javnosti i institucija u Severnoj Makedoniji. Zahteva se odgovornost nadležnih i objašnjenje kako je ona uspela da legalno izađe iz zemlje, kada su joj oduzeta oba pasoša. Iva Mihailova ima makedonsko i bugarsko državljanstvo.