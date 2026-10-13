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Novu portparolku Bele kuće Kejti Zahariju novinari su pitali gde je položila pravosudni ispit, nakon što su američki mediji objavili da nema potvrde da je stekla advokatsku licencu u SAD. Zaharija, koju je predsednik Donald Tramp prilikom imenovanja predstavio kao advokaticu, na pitanje je odgovorila da je to bilo izvan SAD.

"Rekli ste da je Zaharija advokatica. Gde je položila pravosudni ispit? U kojoj saveznoj državi?", upitao je novinar Trampa.

"Kada sam se preselila u Kinu", odgovorila je Zaharija, ne navodeći nijednu američku saveznu državu.

Nema potvrde da je položila ispit u SAD

Njen odgovor dodatno je otvorio pitanje advokatskih kvalifikacija nove portparolke, nakon što su američki mediji izvestili da se njeno ime ne nalazi u javno dostupnim advokatskim registrima američkih saveznih država.

Zaharija se godinama u televizijskim nastupima predstavljala kao advokatica, a radila je i kao glavna pravna savetnica konzervativne organizacije Fix California.

Zaharija je 2011. godine završila pravni fakultet Univerziteta Peperdajn u Kaliforniji, a potom se preselila u Peking, gde je radila u advokatskoj kancelariji Zhong Lun.

Foto: Instagram Printscreen

Međutim, završetak pravnog fakulteta i rad u kineskoj advokatskoj kancelariji ne znače da je stekla advokatsku licencu u SAD, gde se uslovi za obavljanje advokatskog posla određuju na nivou saveznih država.

Za pravosudni ispit u Kini potrebno državljanstvo

Treba napomenuti da, prema kineskim propisima, državni pravosudni ispit mogu da polažu samo državljani Narodne Republike Kine. Taj uslov izričito je propisan članom 9. Pravilnika o sprovođenju jedinstvenog državnog ispita za pravne profesije iz 2018. godine.

Strani državljani mogu da rade u kineskim advokatskim kancelarijama na određenim pravnim poslovima, ali bez kineskog državljanstva ne mogu da pristupe državnom pravosudnom ispitu.

Zaharija nije iznela dokaz da je imala kinesko državljanstvo niti je precizirala kakvu je pravnu kvalifikaciju stekla tokom boravka u Kini.

Ko je nova Trampova portparolka?

Zaharija je dugogodišnja Trampova pristalica i konzervativna komentatorka koja je gostovala na Foks njuzu i Njuzmaksu.

Pre imenovanja radila je u Trampovoj medijskoj kompaniji, koja upravlja društvenom mrežom Truth Social, a ranije je kratko bila i portparolka američkog Ministarstva unutrašnje bezbednosti.

Na funkciji portparolke Bele kuće zamenila je Kerolajn Livit.

Foto: WILL OLIVER/EPA

Pažnju je privukla i svojim ranijim izjavama o abortusu. Tvrdila je da tablete za abortus sadrže iste hemikalije kao one koje su nacisti koristili u logorima smrti, a abortus je povezivala sa nastojanjima da se smanji broj stanovnika.