TRAMPOVU NOVU PORTPAROLKU PITALI GDE JE POLOŽILA PRAVOSUDNI ISPIT! Njen odgovor izazvao buru u Americi, niko nije očekivao šta će reći
- Nova portparolka Bele kuće Kejti Zaharija nije potvrdila da ima advokatsku licencu u SAD, iako je Tramp predstavio kao advokaticu.
- Na pitanje gde je položila pravosudni ispit rekla je da je to bilo u Kini, ali nije navela američku saveznu državu niti dokazala kvalifikaciju.
- Američki mediji navode da se njeno ime ne nalazi u javnim registrima, a Zaharija je ranije radila u Trampovoj medijskoj kompaniji i bila portparolka DHS-a.
Novu portparolku Bele kuće Kejti Zahariju novinari su pitali gde je položila pravosudni ispit, nakon što su američki mediji objavili da nema potvrde da je stekla advokatsku licencu u SAD. Zaharija, koju je predsednik Donald Tramp prilikom imenovanja predstavio kao advokaticu, na pitanje je odgovorila da je to bilo izvan SAD.
"Rekli ste da je Zaharija advokatica. Gde je položila pravosudni ispit? U kojoj saveznoj državi?", upitao je novinar Trampa.
"Kada sam se preselila u Kinu", odgovorila je Zaharija, ne navodeći nijednu američku saveznu državu.
Nema potvrde da je položila ispit u SAD
Njen odgovor dodatno je otvorio pitanje advokatskih kvalifikacija nove portparolke, nakon što su američki mediji izvestili da se njeno ime ne nalazi u javno dostupnim advokatskim registrima američkih saveznih država.
Zaharija se godinama u televizijskim nastupima predstavljala kao advokatica, a radila je i kao glavna pravna savetnica konzervativne organizacije Fix California.
Zaharija je 2011. godine završila pravni fakultet Univerziteta Peperdajn u Kaliforniji, a potom se preselila u Peking, gde je radila u advokatskoj kancelariji Zhong Lun.
Međutim, završetak pravnog fakulteta i rad u kineskoj advokatskoj kancelariji ne znače da je stekla advokatsku licencu u SAD, gde se uslovi za obavljanje advokatskog posla određuju na nivou saveznih država.
Za pravosudni ispit u Kini potrebno državljanstvo
Treba napomenuti da, prema kineskim propisima, državni pravosudni ispit mogu da polažu samo državljani Narodne Republike Kine. Taj uslov izričito je propisan članom 9. Pravilnika o sprovođenju jedinstvenog državnog ispita za pravne profesije iz 2018. godine.
Strani državljani mogu da rade u kineskim advokatskim kancelarijama na određenim pravnim poslovima, ali bez kineskog državljanstva ne mogu da pristupe državnom pravosudnom ispitu.
Zaharija nije iznela dokaz da je imala kinesko državljanstvo niti je precizirala kakvu je pravnu kvalifikaciju stekla tokom boravka u Kini.
Ko je nova Trampova portparolka?
Zaharija je dugogodišnja Trampova pristalica i konzervativna komentatorka koja je gostovala na Foks njuzu i Njuzmaksu.
Pre imenovanja radila je u Trampovoj medijskoj kompaniji, koja upravlja društvenom mrežom Truth Social, a ranije je kratko bila i portparolka američkog Ministarstva unutrašnje bezbednosti.
Na funkciji portparolke Bele kuće zamenila je Kerolajn Livit.
Pažnju je privukla i svojim ranijim izjavama o abortusu. Tvrdila je da tablete za abortus sadrže iste hemikalije kao one koje su nacisti koristili u logorima smrti, a abortus je povezivala sa nastojanjima da se smanji broj stanovnika.
Ta tvrdnja nema naučno utemeljenje. Mifepriston, lek koji se koristi za medikamentozni prekid trudnoće, blokira delovanje hormona progesterona, dok je Ciklon B, korišćen za masovna ubistva u nacističkim logorima, oslobađao otrovni cijanovodonik.
(Kurir.rs/Index.hr)