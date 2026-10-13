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NATO je danas, 13. oktobra, započeo godišnju vežbu nuklearnog odvraćanja "Steadfast Noon" u Italiji, uz učešće 17 država članica. Manevri se održavaju u vreme pojačanih tenzija sa Rusijom zbog agresije na Ukrajinu i bezbednosti baltičkog regiona, ali Alijansa naglašava da je reč o unapred planiranoj aktivnosti koja nije usmerena protiv bilo koje zemlje.

Vežba služi za proveru spremnosti, koordinacije i bezbednosnih procedura u okviru nuklearnog odvraćanja. Pravo nuklearno oružje neće biti korišćeno.

Rute: Šaljemo poruku jedinstva i odlučnosti

"NATO je odbrambeni savez. Ova vežba nam pomaže da obezbedimo bezbedne, pouzdane, efikasne i kredibilne sposobnosti za očuvanje mira, sprečavanje prinude i odvraćanje agresije. Ona takođe šalje jasnu poruku jedinstva i odlučnosti", izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute.

1/11 Vidi galeriju Mark Rute na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu Foto: CLEMENS BILAN/EPA

Nemačka je za potrebe vežbe prebacila tri borbena aviona Tornado u bazu Avijano na severu Italije, prenosi DPA. Učestvuje i nekoliko desetina nemačkih vojnika. Avioni su inače raspoređeni u bazi Bihel, gde se, prema nezvaničnim podacima, čuvaju američke nuklearne bombe.

NATO nije objavio tačan broj aviona i vojnika za ovu godinu, već je naveo da je obim sličan ranijim vežbama. Prošle godine učestvovalo je oko 2.000 vojnika i više od 70 letelica, među kojima su bili lovci F-35, avioni za nadzor i letelice za dopunu goriva.

Šta vojnici uvežbavaju?

Tokom "Steadfast Noon" posade uvežbavaju postupke povezane sa nuklearnim misijama, od bezbednog premeštanja i postavljanja školskih bombi na avione do simuliranih napada. Bombe nemaju nuklearne bojeve glave, a važan deo obuke čine komunikacija i zajedničko delovanje savezničkih snaga.

U okviru NATO programa nuklearne podele, SAD drže nuklearno naoružanje u pojedinim evropskim bazama, dok određene saveznice obezbeđuju avione i posade obučene za njegovo eventualno korišćenje.

Cilj ovakvih vežbi jeste da se potencijalnom protivniku pokaže da Alijansa ima sposobnost da odgovori na ozbiljne pretnje. NATO smatra da upravo takva spremnost smanjuje mogućnost izbijanja sukoba.

Tenzije sa Rusijom zbog Kalinjingrada

Rusija je nedavno upozorila da bi mogla da posegne za nuklearnim oružjem ukoliko NATO pokuša da izoluje Kalinjingrad, rusku eksklavu na Baltičkom moru. U dokumentu dostavljenom Alijansi, u koji je Rojters imao uvid, Moskva je optužila NATO za "opasan i nepromišljen kurs" koji nosi visok rizik od direktnog oružanog sukoba.

Istovremeno, britanski institut RUSI upozorio je u novom izveštaju da bi Rusija mogla da stavi veći naglasak na modernizaciju nuklearnih sposobnosti, uključujući hipersonično naoružanje i rakete srednjeg dometa, nego na povećanje broja bojevih glava.

Prema navodima DPA, u NATO-u se razmatra i mogućnost dodatnog raspoređivanja američkog nuklearnog oružja u Evropi. Stručnjaci procenjuju da se u evropskim bazama nalazi oko 100 američkih bombi B61-12, ali njihov tačan broj i lokacije nisu zvanično potvrđeni.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute još u julu nije isključio mogućnost povećanja broja američkih nuklearnih bombi raspoređenih u Evropi, navodeći da Alijansa neprestano procenjuje svoje odbrambene potrebe.