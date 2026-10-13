Brinicle, podvodni ledeni stub poznat kao "prst smrti", spušta se ka morskom dnu i zamrzava okolnu vodu

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Brinicle, "prst leda" koji se polako spušta odozgo, zamrzavajući sve što dotakne, zapravo je neobičan podvodni fenomen koji se ponekad pojavljuje u dubinama Antarktičkog okeana. Ledeni stubovi rastu nadole iz ledenog pokrivača. Kada se morska voda zamrzava, iz nje se izdvaja so, pa nastaje izuzetno hladna i slana voda koja se zbog visoke koncentracije soli ne zamrzava. Teža je od obične morske vode, pa počinje da tone.

Ova koncentrisana slana voda dovoljno je hladna da pri dodiru zamrzne okolnu morsku vodu. Dok se spušta, oblikuje cev čiji se unutrašnji zid neprestano topi, a spoljašnji zamrzava, pa stub raste nadole poput ledenog stalaktita. Ovi fenomeni prvi put su primećeni šezdesetih godina prošlog veka, ali nisu snimljeni sve do 2011. godine, a njihovi detalji još nisu potpuno razjašnjeni.

Brinicle može imati prečnik od oko 25 centimetara i rasti nekoliko metara dnevno. Kada stigne do morskog dna, širi se u ledeni pokrivač pričvršćen za dno, poznat kao sidreni led. Taj led može da raste dovoljno brzo da zahvati morske zvezde, ježeve i druge sporopokretne životinje i zamrzne ih na mestu, piše Gardijan.

U snimku iz BBC-jeve serije "Earth's Great Seasons", filmske ekipe uspele su da zabeleže formiranje jednog takvog ledenog prsta, dok je jezivo "puzao" prema morskom dnu. Nakon što ga je dotakao, počeo je da zamrzava sve pred sobom.