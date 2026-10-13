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Stotine ljudi čekale su danas u redu u Hongkongu kako bi videle sliku Vinsenta van Goga "Rascvetali kestenovi", koja više od šest decenija nije bila javno izložena, uoči aukcije u aukcijskoj kući "Sotbi" u Njujorku.

Aukcija će biti održana 18. novembra, a očekuje se da će slika biti prodata za oko 180 miliona dolara, prenosi Rojters.

Slika "Rascvetali kestenovi", naslikana je u maju 1890. godine i smatra se jednim od najznačajnijih dela iz poslednje faze stvaralaštva holandskog umetnika u francuskom mestu Over-sir-Uazu, gde je preminuo oko dva meseca kasnije, u 37. godini.

Skot Nišel iz odeljenja za modernu i savremenu umetnost "Sotbija" u Njujorku rekao je da bi slika mogla da postavi novi aukcijski rekord za delo Van Goga.

"Ovo je trenutak izuzetnog optimizma, frenetične energije, entuzijazma, strasti i boja u umetnikovom stvaralaštvu", rekao je Nišel.

Van Gogova slika "Rascvetali kestenovi" na aukciji za 180 miliona dolara Foto: Nexpher Images / Sipa USA / Profimedia

Dela iz Van Gogove poslednje faze u Over-sir-Uazu, neposredno nakon njegovog izlaska iz psihijatrijske bolnice u Sen-Remi-de-Provansu, veoma retko se pojavljuju na tržištu, zbog čega će aukcija privući pažnju kolekcionara, muzeja i investitora.

Na slici je prikazano veliko stablo kestena u cvatu, čija krošnja prekrivena cvetovima dominira kompozicijom.

Delo će biti ponuđeno na aukciji zajedno sa još 11 slika koje decenijama nisu bile javno dostupne, među kojima su i dela Pola Sezana i Kloda Monea.

Pet dela predstavljeno je krajem septembra u "Sotbiju" u Londonu, među njima Sezanov "Arlekin" i Moneov "Vrt Tiljerija".

Nakon Van Gogove smrti u julu 1890. godine, slika je pripala njegovom bratu Teu, a potom Teovoj udovici Johani van Gog-Bonger i njihovom sinu Vinsentu Viljemu.

Kasnije je bila u vlasništvu nemačkog izdavača Samjuela Fišera, osnivača izdavačke kuće S. Fišer, a zatim američkog tekstopisca i filmskog producenta Džordža "Badija" DeSilve, jednog od osnivača diskografske kuće "Kapitol rekords".

Kolekcionarka Harijet Haris-Džonas kupila je sliku 1953. godine, a njena zbirka bila je toliko značajna da je njujorški Muzej umetnosti "Metropoliten" organizovao posete za svoje pokrovitelje kako bi dela mogli da vide u njenom stanu na Petoj aveniji.

Porodica Blakije kupila je sliku 1975. godine od trgovca umetninama Vildenštajna.