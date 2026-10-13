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Papa Lav XIV ima rak pluća. Tokom operacije u bolnici Đemeli u Rimu uklonjen mu je donji režanj desnog plućnog krila. Analiza tkiva potvrdila je da je čvorić bio adenokarcinom pluća, saopštio je Vatikan u utorak, prenosi austrijski Hojte.

Operacija 71-godišnjeg pape bila je ranije najavljena. Sumnjivi čvorić na plućima otkriven je tokom kontrolnih lekarskih pregleda. Lekari su preporučili operaciju kako bi se promena uklonila i detaljnije ispitala.

Vatikan potvrdio dijagnozu raka pluća

U zvaničnom saopštenju Vatikana, koje je objavio Vatican News, navodi se da je papa Lav XIV u utorak posle podne podvrgnut operaciji grudnog koša u bolnici Đemeli, prema ranije utvrđenom planu.

Saopštenje su potpisali doktor Luiđi Karbone i profesor Stefano Margaritora, a objavila ga je Kancelarija za štampu Svete stolice.

"Kako bi se obezbedilo radikalno odstranjivanje tumora, donji režanj desnog plućnog krila uklonjen je videoasistiranom tehnikom", navodi se u saopštenju.

Lekari su potvrdili da je pregled tkiva tokom operacije pokazao da je reč o malignom oboljenju, na koje se sumnjalo još tokom prethodnih pregleda.

"Histološki pregled obavljen tokom operacije potvrdio je dijagnozu adenokarcinoma pluća, na koju se sumnjalo na osnovu preoperativnih pregleda", saopštili su lekari.

1/5 Vidi galeriju Papa Lav XIV Foto: Gregorio Borgia/AP, ETTORE FERRARI/ANSA

Operacija protekla bez komplikacija

Prema zvaničnim informacijama Vatikana, papa je u operacionoj sali proveo približno tri sata, dok je sam hirurški zahvat trajao oko 90 minuta.

Operacija je bila uspešna i protekla je bez komplikacija.

Papa Lav XIV se normalno probudio iz anestezije i, nakon kraćeg perioda posmatranja, vraćen je u svoju bolničku sobu na desetom spratu.

Operativni tim predvodio je profesor Stefano Margaritora, uz pomoć profesorke Elize Meači, doktorke Marije Tereze Konđedo i doktora Leonarda Petrake Karavele.

Za anesteziju su bili zaduženi profesor Masimo Antoneli, doktor Đovani Punco i doktor Đuzepe Belo.

Da li će papi biti potrebno dodatno lečenje?

Adenokarcinom pluća predstavlja oblik raka pluća koji nastaje iz žlezdanih ćelija plućnog tkiva.

Iako je tumor hirurški odstranjen, za sada nije potvrđeno da je bolest potpuno izlečena.

Način daljeg lečenja zavisiće, između ostalog, od rezultata dodatnih analiza, uključujući pregled uklonjenih limfnih čvorova. Tek nakon toga moći će preciznije da se proceni da li su potrebne dodatne terapije.

Papa ostaje u bolnici oko nedelju dana

Očekuje se da će Lav XIV ostati u bolnici oko nedelju dana.

Vatikan je otkazao sve javne aktivnosti poglavara Rimokatoličke crkve zaključno sa 20. oktobrom.